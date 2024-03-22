Головоломка для настоящих детективов: нужно найти сердце на фото из Лондона

Решение этой задачи покажет, умеете ли вы молниеносно обрабатывать информацию.

https://glavred.info/life/golovolomka-dlya-nastoyashchih-detektivov-nuzhno-nayti-serdce-na-foto-iz-londona-10551809.html Ссылка скопирована

Сможете ли вы найти сердце в популярном туристическом месте? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Регулярное разгадывание головоломок и оптических иллюзий стимулирует работу мозга. Если вы хотите потренироваться, то Главред предлагает интересную задачу - она точно заставит призадуматься.

Ранее мы предлагали вашему вниманию забавную головоломку, которая принесет удачу. Все, что нужно сделать, это найти счастливый четырехлистный клевер за 11 секунд.

Новую головоломку смогут решить только те, у кого острый глаз и хорошее внимание к деталям, пишет The Mirror.

видео дня

Решение этой задачи покажет, умеете ли вы молниеносно обрабатывать информацию.

Посмотрите внимательно на фото. В кадре вы увидите столицу Великобритании - Лондон. Где-то на изображении скрыто розовое сердечко.

Видите ли вы розовое сердце? / mirror.co.uk

Хотя задача кажется простой, она может оказаться сложнее, чем вы думаете. Сердце маленькое, и его трудно заметить с первого взгляда – ведь в кадре множество отвлекающих взгляд достопримечательностей Лондона.

Ваша задача — как можно быстрее найти сердце. Мастерам головоломок в среднем требуется полторы минуты.

Если вы все еще пытаетесь найти сердце и хотите узнать, где оно спрятано, то ниже опубликован правильный ответ:

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал вашему внимаю действительно сложную головоломку. Она заставит призадуматься даже настоящих мастеров разгадывания - нужно найти загадочную панду на старинном фото.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред