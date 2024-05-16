Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 21 секунду найти попугая

Когда хочется немного отвлечься, можно поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают весело провести время в кругу семьи или с друзьями. Задачки помогают тренировать мозг и учат переключать внимание. На этот раз нам нужно найти попугая, который убежал из клетки.
Головоломка от IndiaTimes крайне непростая, но поможет проверить находчивость. Попугай находится рядом, пока всего ищут. А вот найти сбежавшую птицу не так то и просто.
На картинке – жилой дом. Люди выглянули в окно и смотрят на мужчину, перед которым пустая клетка для птицы. Похоже, хозяин крайне удивлен тому, что попугай открыл клетку и полетел погулять.
Дается 21 секунда! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти попугая? Ловите подсказку: попугай – слева, в верхнем углу картинки. Он на балконе, спрятался за собакой.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти 3 отличия на картинках с мишкой. На первый взгляд, обе картинки одинаковые, но это только так кажется.
Можете поразгадывать и головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Здесь нужно отыскать обезьяну. Она очень хорошо спряталась в зоопарке среди жирафов, и ее трудно найти.
А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Всего за 3 секунды нужно попробовать найти собаку. Она спряталась среди овец.
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