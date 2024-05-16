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Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 21 секунду найти попугая

Андрей Ганчук
16 мая 2024, 05:00
25
Разгадайте веселую, но крайне непростую головоломку – все ищут попугая, который улетел из клетки, а птица сидит неподалеку и наблюдает за происходящим.
загадка
Найдите попугая за 21 секунду / IndiaTimes

Когда хочется немного отвлечься, можно поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают весело провести время в кругу семьи или с друзьями. Задачки помогают тренировать мозг и учат переключать внимание. На этот раз нам нужно найти попугая, который убежал из клетки.

Головоломка от IndiaTimes крайне непростая, но поможет проверить находчивость. Попугай находится рядом, пока всего ищут. А вот найти сбежавшую птицу не так то и просто.

На картинке – жилой дом. Люди выглянули в окно и смотрят на мужчину, перед которым пустая клетка для птицы. Похоже, хозяин крайне удивлен тому, что попугай открыл клетку и полетел погулять.

видео дня

Дается 21 секунда! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете попугая / IndiaTimes

Не удалось найти попугая? Ловите подсказку: попугай – слева, в верхнем углу картинки. Он на балконе, спрятался за собакой.

Разгадка
Если нашли попугая, у вас очень хорошее зрение / IndiaTimes

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти 3 отличия на картинках с мишкой. На первый взгляд, обе картинки одинаковые, но это только так кажется.

Можете поразгадывать и головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Здесь нужно отыскать обезьяну. Она очень хорошо спряталась в зоопарке среди жирафов, и ее трудно найти.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Всего за 3 секунды нужно попробовать найти собаку. Она спряталась среди овец.

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