Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти собаку

Порой головоломки становятся хорошим способом, чтобы немного расслабиться и переключить мысли. Оптические иллюзии можно разгадывать как с друзьями, так и в кругу семьи. Задачки помогут провести время весело и с пользой. На этот раз нам нужно найти собаку среди овец.
Головоломка от Jagranjosh достаточно простая, чтобы ее разгадать, нужно просто внимательно разглядеть картинку. Авторы иллюзии стремятся нас запутать.
На картинке – пастбище, где множество овец. Нам нужно найти среди них собаку, которая хорошо спряталась.
Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти собаку? Ловите подсказку: посмотрите направо и там вы увидите собаку, которая стоит между двух овец. Правильный ответ обведен в кружочек.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти оленя за 7 секунд. Животное спряталось за одним из деревьев, нужно быстро его отыскать.
Также у нас есть головоломка для тех, у кого зрение ястреба. Среди большого количества разных предметов, которые изображены на картинке, нужно отыскать Эйфелеву башню. Дается всего 11 секунд.
А еще можно разгадать головоломку, где надо за 5 секунд найти домик. На картинке большое количество одинаковых домиков. Нужно быстро найти тот, который совсем не похож на другие.
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