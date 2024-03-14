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Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти собаку

Андрей Ганчук
14 марта 2024, 05:55
Разгадайте занимательную, совсем не сложную, но хитрую головоломку – на картинке нужно обнаружить собаку, которая спряталась среди множества овец.
Загадка
Найдите собаку среди овец за 3 секунды / Jagranjosh

Порой головоломки становятся хорошим способом, чтобы немного расслабиться и переключить мысли. Оптические иллюзии можно разгадывать как с друзьями, так и в кругу семьи. Задачки помогут провести время весело и с пользой. На этот раз нам нужно найти собаку среди овец.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая, чтобы ее разгадать, нужно просто внимательно разглядеть картинку. Авторы иллюзии стремятся нас запутать.

На картинке – пастбище, где множество овец. Нам нужно найти среди них собаку, которая хорошо спряталась.

видео дня

Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете собаку / Jagranjosh

Не удалось найти собаку? Ловите подсказку: посмотрите направо и там вы увидите собаку, которая стоит между двух овец. Правильный ответ обведен в кружочек.

Разгадка
Если удалось найти собаку, у вас очень хорошее зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти оленя за 7 секунд. Животное спряталось за одним из деревьев, нужно быстро его отыскать.

Также у нас есть головоломка для тех, у кого зрение ястреба. Среди большого количества разных предметов, которые изображены на картинке, нужно отыскать Эйфелеву башню. Дается всего 11 секунд.

А еще можно разгадать головоломку, где надо за 5 секунд найти домик. На картинке большое количество одинаковых домиков. Нужно быстро найти тот, который совсем не похож на другие.

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