Головоломка для внимательных: нужно найти кота среди рожков мороженого за 8 секунд

Решение головоломок - лучший способ потренировать свой мозг. И если вы готовы потратить несколько минут с пользой для здоровья, то Главред предлагает разобраться с новой задачей.
Головоломки могут улучшить когнитивные функции и навыки восприятия. Возможно, вы уже имеете довольно хорошее представление о том, как работает ваш разум в стрессовых ситуациях, но забавная задача вполне может подтвердить это.
К слову, загадки, в которых нужно отыскать ошибки на картинке - это еще один увлекательный способ проверить свою наблюдательность и внимательность к деталям. Если хотите проверить себя, читайте материал: Найти ошибки на картинке за 12 секунд смогут только люди с высоким IQ: сложная загадка.
А теперь посмотрите внимательно на картинку - на ней изображены рожки мороженого и кот. Ваша задача — определить, где на картинке прячется животное.
У вас есть всего семь секунд, чтобы найти кота.
Хотя головоломка может показаться простой, решить ее может быть сложнее, чем вы думаете.
Эта задача требует полной концентрации и идеально подходит для тех, кто внимательно относится к деталям. Только тот, у кого самый острый глаз, сможет найти его сразу.
Подсказка: кот имеет рыжий окрас.
Правильный ответ опубликован ниже:
Чтобы потренироваться еще, найдите спящую собаку среди свернутых разноцветных полотенец. Звучит просто, но у вас есть всего 12 секунд, чтобы выполнить задание.
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