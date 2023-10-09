Хитрый тест на IQ: найдите правильный ответ всего за 15 секунд

Головоломки являются отличным тестом на IQ. Разгадывая их, вы можете проверить свой уровень интеллекта и наблюдательность.
Главред предлагает вам посмотреть на картинку и попытаться определить, через какую дверь на изображении мужчина может безопасно сбежать.
Только люди с высоким IQ могут найти самую безопасную дверь всего за 15 секунд.
Каждая из дверей таит разные опасности. Окна и пол за первой дверью сделаны из увеличительного стекла, и солнечный свет обожжет мужчину, если он войдет.
За второй дверью скрывается комната, полная ядовитого газа, а за третьей дверью находится голодный лев, который укусит его при первой же возможности.
Такой тип головоломок требует тщательного анализа проблемы и использования логических и аналитических рассуждений. Также стоит применить и творческий подход, чтобы найти решение.
Правильный ответ: первая дверь — самый безопасный выход, и, к счастью, у мужчины есть способ пройти через него и не умереть. Все, что ему нужно сделать, это дождаться ночи, тогда яркий солнечный свет больше не будет представлять собой угрозу.
Ранее Главред предлагал разобраться с невероятной оптической иллюзией: нужно найти медведя в лесу за 14 секунд.
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