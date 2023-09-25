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Идеальная доза: сколько штук грецких орехов можно есть в день

Сергей Кущ
25 сентября 2023, 10:41 обновлено 25 сентября, 10:41
Помните, что при умеренном употреблении грецкие орехи могут быть ценным добавлением к вашей диете

Сколько штук грецких орехов можно есть в день
Сколько штук грецких орехов можно есть в день / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Грецкие орехи - это не только вкусная, но и полезная закуска. Но сколько из них можно съедать в день без вреда для здоровья? Мы рассмотрим, можно ли есть грецкие орехи каждый день, сколько грецких орехов можно съедать за один раз и когда лучше это делать - утром или вечером.

Кстати, питательная ценность этого продукта значительно возрастает при правильном употреблении, а люди годами едят орехи неправильно: как извлечь из них максимальную пользу.

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Можно ли есть грецкие орехи каждый день?

Да, грецкие орехи можно употреблять ежедневно, и это даже рекомендуется, так как они богаты полезными микроэлементами и жирными кислотами, которые положительно влияют на здоровье сердца, мозга и кожи. Однако следует соблюдать умеренность.

Сколько грецких орехов можно есть за один раз?

Рекомендуется съедать около 20 граммов грецких орехов в день, говорит диетолог Светлана Фус. Это обеспечит вас полезными питательными веществами, но не приведет к избыточному потреблению калорий и жиров.

Когда лучше есть грецкие орехи - утром или вечером?

Время употребления грецких орехов не имеет большого значения, и это зависит от вашего распорядка дня и предпочтений. Однако утро может быть более предпочтительным временем, так как орехи могут дать вам энергию и питательные вещества для активного начала дня.

Помните, что при умеренном употреблении грецкие орехи могут быть ценным добавлением к вашей диете, но избегайте излишков, чтобы не превышать рекомендуемый дневной прием калорий и жиров.

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