Житель Индии эпично наказал жену-изменщицу: видео стало вирусным в Сети

Жители деревни поймали молодую замужнюю женщину в объятиях любовника.

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Индус оригинально наказал жену-изменщицу / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Мужчина из Индии поймал свою жену с любовником и решил проучить ее. Необычный инцидент произошел в Нардигандже, деревне в индийском штате Бихар.

Жители деревни поймали молодую замужнюю женщину, посещающую дом своего любовника, пока ее муж отсутствовал, пишет odditycentral.

О неверности женщины уже давно ходили слухи, а родственники мужа поймали ее с поличным в объятиях любовника. Разгневанные жители деревни избили мужчину за измену жене и взяли пару в заложники, пока муж женщины не вернулся из командировки.

Вернувшись домой, мужчина неожиданно не согласился с решением жителей деревни выгнать двух прелюбодеев из деревни в качестве наказания. Вместо этого он отвел их обоих в местный храм и заставил любовника жениться на своей жене, утверждая, что он не в состоянии помешать женщине быть с мужчиной, которого она любит.

На видео, которое стало вирусным, видно, как двое влюбленных проводят ритуал объединения перед толпой.

Индус оригинально наказал жену-изменщицу / скриншот с видео

Смотрите видео о том, как мужчина наказал жену за измену:

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