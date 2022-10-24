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Как искать работу за границей во время войны: 5 полезных советов

24 октября 2022, 16:44

Где искать работу в другой стране, на что нужно обратить внимание при составлении резюме и как обезопасить себя от мошенничества.

Как искать работу за границей
Работа за границей для украницев / Reuters

Вторжение России в Украину спровоцировало массовый отток беженцев в страны Европейского Союза. Многие из них, обосновавшись на новом месте, задаются вопросом поиска работы. Как устроиться на работу без знания языка и правильно оформить резюме, разобрался Главред.

Работа за границей для украинцев – трудности перевода

Незнание языка страны пребывания зачастую становится самой большой проблемой при выборе вакансий. Зачастую это может привести к понижению квалификации соискателя. В некоторых случаях – именно эта преграда отбивает всякое желание трудовой деятельности.

Иногда в ожидании скорого окончания войны люди устраиваются на работу, которая не требует квалификации. Однако пребывание за границей может затянуться, поэтому нужно задуматься, чем бы вы хотели заняться. В странах Европы предлагают курсы для украинцев, которые не могут определиться, чем бы им заняться. Возможно, есть смысл переучиться на парикмахера или помощника учителя? Освоение новой профессии может расширить горизонты.

Попадая в другую страну, даже люди со знанием языка могут занижать свои профессиональные способности и не верить в собственные силы, будучи компетентным работником.

Работа за границей для женщин – социальная проблема

Подавляющее большинство переселенцев в Европе – женщины с детьми. Для них возникает проблема возраста детей – не с кем оставить маленького ребенка. Дороговизна детских садов не позволяет женщине выйти на работу. Для мам младших школьников невозможно устроиться на полный рабочий день. Выходом из этой ситуации может стать неполный рабочий день и помощь украинок, которые проживают вместе в одном населенном пункте.

Где искать работу в другой стране – социальная активность

Для того, чтобы улучшить ваши шансы на поиск работы, необходимо больше общаться не только в диаспоре украинцев, но и с местными. Обрастая полезными контактами, вы сможете быстрее трудоустроиться. "Сарафанное радио" работает везде.

В больших городах может возникать недостаток вакансий. Стоит рассмотреть вариант переезда в городок поменьше. Они зачастую остаются без внимания, однако там больше возможностей найти работу.

Работа за границей – составление резюме

Важным шагом на пути к желаемой вакансии будет грамотное составление резюме. В США, Великобритании и Канаде при составлении резюме не нужно указывать возраст, семейное положение и прикреплять фото – такая практика позволяет подходить к отбору кандидатов максимально беспристрастно, основываясь лишь на опыте и компетенции.

У местных можно узнать про особенности составления резюме и прохождения собеседования. К примеру, в Германии, Австрии и Швейцарии не принято спрашивать работодателя о размере зарплаты.

Важно: Чтобы избежать мошенничества нужно соглашаться только на легальную работу с подписанием трудового договора, узнать все детали оплаты и проверить легальность самой агенции по трудоустройству или компании.

Как устроиться на работу за границей – полезная информация

Список ресурсов и телеграмм-каналов, которые помогают украинцам в поиске работы в странах ЕС:

work.ua

rabota.ua

uatalents.com

Робота Європа - канал с квакансиями для украинцев в странах Европы и Великобритании.

helpukrainiansjooble -Телеграм-канал.

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