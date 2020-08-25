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Как купить авиабилеты с большой скидкой - советы экспертов

25 августа 2020, 18:10

Телеведущий Максим Узол, который очень много путешествует, рассказал, как бороться с высокими ценами на авиаперелеты, и какими лайфхаками воспользоваться.

Как купить дешевые билеты
Как купить дешевые авиабилеты / Новый канал

Ведущий нового реалити "У кого больше?", которое будет показывать Новый канал осенью, Максим Узол поделился тремя способами, как сэкономить на перелете

Он решил присвятить негласному празднику 23 августа Дню дешевых авиабилетов пару лайфхаков для путешественников.

Заядлый путешественник Максим Узол поделился тремя лайфхаками, которые существенно сэкономят вам деньги на перелетах. Кому как не ведущему тревел реалити знать об этих секретах, ведь вместе с женой и коллегой по работе Олей Манько он объездил не только всю Европу, но и побывал в самых экзотических странах Азии и Африки.

Способ 1. ловить распродажи

  • "Раз в месяц или даже каждые две недели лоукост-компании устраивают распродажи, – рассказывает Максим Узол. – Благодаря им можно взять билеты на 20% дешевле. Но чтобы "поймать" эти скидки, нужно регулярно мониторить сайты авиаперевозчиков или подписаться на специальные Telegram-каналы, освещающие деятельность лоукост-компаний. Среди них – @Ветер дует, @tripmydream, @погнали.ua и много других".

Способ 2. Покупать авиабилеты заранее

  • "Как показывает опыт, наиболее оптимально покупать за два-три месяца до полета, – говорит ведущий Нового канала. – И мой совет: увидели дешевые – сразу берите. Обычно лоукосты выбрасывают всего 4-6 билетов на весь самолет по низким ценам, остальные – уже дорогие".

Способ 3. Прикинуться итальянцем

  • "Если нет ни акций, ни распродаж, а лететь надо, то лучший способ – прикинуться итальянцами, – с улыбкой сдает лайфхак ведущий "У кого больше?" – Заходишь на сайт skyscanner.com.ua и в конце ссылку "ua" заменяешь на "it", будто ты из Италии. И сразу же большинство билетов становится на 5-15 евро дешевле. Этот способ мы с Олей проверили, когда собирались в путешествие на Мальту".

Напомним, что корреспонденты Тайного агента рассказали, что делать, если рейс отменили, в чем состоят обязанности авиакомпании и что делать в авиапорту.

Напомним, что проект "У кого больше?" выходит с 31 августа в 19-00 на Новом канале.

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