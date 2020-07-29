Что делать, если задержали авиарейс - советы Тайного агента

Что делать, если задержали авиарейс / Reuters

В Украине пока что продолжается ослабление карантина, и люди даже могут летать внутри страны и в некоторые страны мира. Авиационные, железнодорожные и автобусные маршруты восстановлено.

Пока наши читатели пакуют чемоданы, журналисты быстро напомнили об их правах, и дали пару полезных советов.

Журналистка программы Тайный агент, который показывает Новый канал, Таня Сорокоуст во время расследования "застряла" в аэропорту, и зная законы, она добилась правды и провела расследование.

"Агентка приобрела билет на внутренний рейс. Читайте такжеРевизор раскопал "грязное белье" люкс-гостиницы с номерами за тысячи гривенТаня должна была показать зрителям Нового канала, какие права у пассажиров при перевозках. Она прибыла в аэропорт за 2 часа до регистрации и узнала, что рейс задерживают на 5 часов", - рассказывает шеф-редактор проекта Юлия Ковтун.

Украинская авиакомпания нарушила правила в самом начале - о задержке не сообщили вовремя.

"Дополнительных предупреждений она не получала, поэтому оказалась среди других возмущенных пассажиров. Тани пришлось проводить совсем другое расследование", - добавила она. По словам журналистки, съемки этого сюжета были одни из самых тяжелых.

Таня Сорокоуст / Пресс-служба

"Все происходило на пределе сил. Морально было сложно. Пассажиры измученные, комнаты отдыха им не дали. Одна женщина летела на смену в роддом. Я пыталась связаться с авиаперевозчиком", - говорит агентка.

Если вы окажетесь в похожей ситуации, знайте, что авиаперевозчик обязан:

предупредить за 3 часа до регистрации о задержке рейса;

обеспечить питанием и водой;

если рейс задерживается более чем на сутки, должно обеспечить вас номером в отеле.

Помните, что, если вы летите вы регулярным или чартерным рейсом, национальным перевозчиком или авиакомпанией-лоукостером — ваши права в случае задержки рейса одинаковы.

К тому же, если рейс задержали, пассажиры имеют право прямо на месте отказаться от перелета и вернуть стоимость билета в полном объеме, даже если он куплен по невозвратному тарифу. В Европе на это действует при задержке от 5 часов, в других странах время меняется.