Что делать, если задержали авиарейс - советы Тайного агента

Что делать, если задержали Ваш авиарейс, и какие права у пассажира.
В Украине пока что продолжается ослабление карантина, и люди даже могут летать внутри страны и в некоторые страны мира. Авиационные, железнодорожные и автобусные маршруты восстановлено.
Пока наши читатели пакуют чемоданы, журналисты быстро напомнили об их правах, и дали пару полезных советов.
Журналистка программы Тайный агент, который показывает Новый канал, Таня Сорокоуст во время расследования "застряла" в аэропорту, и зная законы, она добилась правды и провела расследование.
"Агентка приобрела билет на внутренний рейс. Читайте такжеРевизор раскопал "грязное белье" люкс-гостиницы с номерами за тысячи гривенТаня должна была показать зрителям Нового канала, какие права у пассажиров при перевозках. Она прибыла в аэропорт за 2 часа до регистрации и узнала, что рейс задерживают на 5 часов", - рассказывает шеф-редактор проекта Юлия Ковтун.
Украинская авиакомпания нарушила правила в самом начале - о задержке не сообщили вовремя.
"Дополнительных предупреждений она не получала, поэтому оказалась среди других возмущенных пассажиров. Тани пришлось проводить совсем другое расследование", - добавила она. По словам журналистки, съемки этого сюжета были одни из самых тяжелых.
"Все происходило на пределе сил. Морально было сложно. Пассажиры измученные, комнаты отдыха им не дали. Одна женщина летела на смену в роддом. Я пыталась связаться с авиаперевозчиком", - говорит агентка.
Если вы окажетесь в похожей ситуации, знайте, что авиаперевозчик обязан:
- предупредить за 3 часа до регистрации о задержке рейса;
- обеспечить питанием и водой;
- если рейс задерживается более чем на сутки, должно обеспечить вас номером в отеле.
Помните, что, если вы летите вы регулярным или чартерным рейсом, национальным перевозчиком или авиакомпанией-лоукостером — ваши права в случае задержки рейса одинаковы.
К тому же, если рейс задержали, пассажиры имеют право прямо на месте отказаться от перелета и вернуть стоимость билета в полном объеме, даже если он куплен по невозвратному тарифу. В Европе на это действует при задержке от 5 часов, в других странах время меняется.