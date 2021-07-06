УкрРус
  1. Главная
  3. Жизнь

Как нас обманывают в супермаркетах: ТОП-4 "грязных" схем кассиров

6 июля 2021, 13:36

Кассиры обманывают редко, но эффективно – они хорошие психологи и всегда видят потенциальную "жертву".

Супермаркет
Чтобы не стать объектом обмана, нужно всегда проверять чек после покупки и следить за действиями кассиров / Pixabay

Направляясь на кассу в супермаркете, уставший после длительного похода в магазин человек становится объектом для различных махинаций. Этим пользуются кассиры, который обманывают людей либо из личной выгоды, либо по указанию руководства магазина. Поэтому всегда существует риск вернуться домой с "недостачей", но в собственном кошельке.

В материале Obozrevatel главные схемы махинаций со стороны кассиров. Вариантов, на самом деле, не так много, однако они работают достаточно эффективно. Сотрудники таких супермаркетов – грамотные психологи. Они всегда обращают внимание на поведение человека на кассе и его ментальное состояние.

Вероятность обмана на кассе возрастает в случае, если в этот момент вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения или разговариваете по мобильному телефону. Риск увеличивается в ситуации, когда у вас много покупок.

Главные "схемы" в супермаркетах

Лишний товар в чеке покупателя

Если кассир хочет что-то купить, однако не собирается оплачивать эту покупку, то он добавляет такой товар в чек покупателю. При таком сценарии может быть подложен любой продукт – сыр, хамон, йогурт или какое-то мороженое. Все зависит от предприимчивости кассира.

Обсчет в ситуации с "другой" купюрой

Самый легкий способ обмана для кассира – не додать покупателю сдачи. К примеру, покупатель отдает тысячу или 500 гривен, а кассир ему дает сдачу, как будто изначально был другой номинал купюры – например, 500 гривен. Если человек замечает подвох, то кассир сразу же извиняется и говорит, что ошибся. Такая ситуация может произойти с каждым – подумает покупатель и ничего не заподозрит. В такой ситуации сложно доказать, что кассир сделал это специально.

Реклама

"У нас нет мелочи"

Такой вид обмана не очень выгоден кассиру, однако может эффективно сработать в крупных торговых сетях. Во время расчета кассир говорит, что у него якобы нет сдачи – и не додает покупателю от 30 до 70 копеек. Человек может даже не спорить и просто уйти.

Что делать, если у кассира "нет мелочи"

В супермаркет могут специально не завозить мелочь, тогда как это обязанность владельца магазина. Требуйте сдачи!

Если у кассира нет сдачи, то он должен выдать ее в плюс вам, а не магазину. Кабмин издал постановление, согласно которому сумма до 5 копеек должна оставаться в кассе супермаркета. Свыше 5 копеек – идет покупателю. Если сдача 6 копеек, то она округляется до 10 копеек. Однако на кассах не додают гораздо больше.

Волонтер Андрей Козак, сталкивавшийся с такой проблемой, утверждает, что если миллион покупателей в месяц недополучат по 70 копеек сдачи, то магазин выйдет в "плюс" на 700 тысяч гривен. Причем это всего лишь за 30 дней.

Разные цены на полке и на кассе

В такой ситуации "выигрывает" не кассир, а сам магазин. Ценник в магазине всегда будет ниже, чем цена на кассе. Во время пробития товара кассир скажет клиенту, что, дескать, новые цены не успели внести в программу. Здесь нужно требовать оплаты товара по цене из торгового зала.

Что делать покупателю

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов считает, что если покупатель столкнулся с какой-либо из мошеннических схем на кассе, ему следует позвать администратора магазина и предложить свой вариант решения проблемы: клиент вызывает полицию, либо ему возвращают деньги.

Чаще всего магазину проблемы не нужны, поэтому руководство соглашается урегулировать ситуацию на месте. Если приедет полиция, то для них решение проблемы становится гораздо сложнее.

Эксперт считает, что если в магазине не хотят возмещать ущерб, полиция быстро установит обман.

"Все определяется очень легко. У них есть количество проданного товара и фактическая сумма на кассе. Думаю, там будет плюс до сотен гривен на одну кассу", - уточнил Несмиянов.

В каких случаях вызывают полицию

Продавец одной из крупных сетей супермаркетов рассказал, что правоохранителей при таких инцидентах вызывают крайне редко. Полиция может ехать несколько часов, а клиент попросту не хочет тратить столько времени.

Актуальным вопрос становится в том случае, когда сумма ущерба очень серьезная.

"Обычно покупатели не хотят тратить свое время – полицейские могут ехать несколько часов, тем более если у них есть более приоритетные вызовы. Обманутый и обиженный клиент магазина это прекрасно понимает, но только если его обсчитали на маленькую сумму. Если же чек длинный, а человеку, например, внаглую пробили несколько несуществующих покупок, то он может пойти на принцип. В этом случае администрация старается сделать все, чтобы решить ситуацию быстро и "без органов". Мало того, что покупателю все сразу же возместят, но и предложат какие-либо бонусы. Помню один из таких случаев, когда человеку сложили в корзину набор элитных вкусностей: хороший алкоголь, прошутто, сыры с плесенью... Но это редкость", – объяснил сотрудник маркета.

Чтобы избежать разборок и не стать жертвой обмана, нужно внимательно следить за действиями кассиров и не терять бдительность. Всегда проверяйте чек и товары, которые в нем указаны.

супермаркет мошенничество новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитная буря с 14 июня 2021 начинает самый болезненный удар месяца: как пережитьМагнитная буря с 14 июня 2021 начинает самый болезненный удар месяца: как пережить Магнитная буря 24 июня 2021 положит начало новому шторму: как пережитьМагнитная буря 24 июня 2021 положит начало новому шторму: как пережить Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредятЗачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят Названы привычки, которые могут лишить вас зренияНазваны привычки, которые могут лишить вас зрения День рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечаютДень рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечают

Последние новости

13:54

Свежий опрос выявил четырех фаворитов украинского электората на выборы в Раду

13:53

В киевской мэрии предупредили горожан о скачке цен на отопление: в чем причина

13:36

Как нас обманывают в супермаркетах: ТОП-4 "грязных" схем кассиров

13:28

"Куколка": Леся Никитюк свела с ума шикарными формами без белья

13:25

Новый рекорд: шестилетний украинец назвал 196 стран за 13 с половиной минут

Реклама
13:25

Гороскоп на июль 2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностей Видео

13:23

Диетолог рассказала о модных трендах, которые она ненавидит Видео

13:21

И Порошенко, и Тимошенко: социологи выяснили, что Зеленский во втором туре обошел бы всех соперников Видео

12:42

"Пленки Медведчука": адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского и выдвинули требование Видео

12:34

Случайно зацепился: на Волыни 8-летнего мальчика убило током

12:31

Умер Дживан Гаспарян - известный армянский композитор

12:22

На М1 ответили за вырезанный каминг-аут исполнителя Melovin Видео

12:11

Ученые рассказали, как наши дома ослабляют иммунитет Видео

12:00

Беременная в 7-м классе: 12-летняя девочка собирается рожать от 17-летнего парня на Черниговщине Видео

11:55

На Камчатке упал пассажирский самолет: все, что известно о катастрофе

11:54

Избиение, изнасилование и удушение 11-летнего мальчика в Днепре: мать рассказала жуткие детали Видео

11:51

Смена власти в Германии и крах Северного потока-2: дипломат назвал сценарий победы Украины Видео

11:32

Каминг-аут Melovin вырезали из эфира - украинцы раскритиковали телеканал за гомофобию Видео

11:20

Компания-производитель колонок показала в Сети карту Украины без Крыма и Донбасса Видео

11:19

Гороскоп на 7 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждет новая любовь, а кого – повышение на работе Видео

Реклама
11:14

"Мы и до буквы "Я" дойдем": у Зеленского раскрыли планы в случае провала закона об олигархах Видео

11:03

Черная плесень прокралась еще в одну страну: опасный грибок убил женщину, которая болела COVID-19 Видео

10:50

В моду на лето 2021 вернулась неповторимая и завораживающая юбка-шорты Фото Видео

10:30

Пили, гуляли и жарили шашлык: туристы в Одессе устроили пикник у Вечного огня

10:13

Танцы и фейерверк на мемориале Небесной Сотни: появились подробности скандала с блогершей из Львова Видео

10:03

Банки будут автоматически списывать деньги со счетов украинцев: кого это коснется

09:56

Победы и свершения: что сулит Льву гороскоп на июль-2021 Видео

09:52

В Киеве посетители фестиваля без масок устроили жуткую давку в метро Видео

09:47

5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет Видео

09:36

Украину захлестнут ливни и грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение Видео

09:13

Врачи рассказали о важных пяти минутах, которые могут продлить жизнь Видео

09:12

В Минздраве назвали главную опасность штамма Дельта Видео

08:40

Удар США по России: Лавров заявил об ультиматуме Вашингтона и разразился угрозой Москвы Видео

08:17

В Украине резко подскочило число новых COVID-диагнозов за сутки

08:00

В Мариинском парке состоялся крупнейший выпускной Украины (фото) Фото

07:45

Как разведенный диктатор-отравитель собирается защищать "традиционные ценности" мнение

07:40

"Я родилась украинкой": Кира Рудык трижды ушла от вопроса о гражданстве США Видео

07:14

В Грузии трагически погиб украинец

07:10

Сделка Байдена и Путина по Донбассу: дипломат раскрыл новую стратегию Кремля в отношении Украины Видео

07:02

Эксперты рассказали, что важнее для похудения - упражнения или диета Видео

Реклама
06:47

Циклон вскоре "умрет", вернется жара: синоптик назвала дату Видео

06:47

Астролог рассказал, по каким направлениям летом ударит Россия Видео

05:28

Нападение России на Украину: эксперт раскрыл сценарий новой атаки Москвы Видео

05:05

С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления

04:57

Ученые отыскали новый подход к лечению ожирения Видео

04:17

Биологическое оружие: названы самые опасные газированные напитки

03:20

Парень оценил любимую на 4 балла из 10: та была за его спиной и готовила пощёчину Видео

03:20

Иммунолог рассказал, какие пациенты гораздо реже остальных болеют коронавирусом

01:46

Ксения Мишина топлес поразила красотой в женственной фотосессии

01:17

Путин превратил Черное море в опасный регион, может начаться война - офицер НАТО Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять