Как нас обманывают в супермаркетах: ТОП-4 "грязных" схем кассиров

Чтобы не стать объектом обмана, нужно всегда проверять чек после покупки и следить за действиями кассиров / Pixabay

Направляясь на кассу в супермаркете, уставший после длительного похода в магазин человек становится объектом для различных махинаций. Этим пользуются кассиры, который обманывают людей либо из личной выгоды, либо по указанию руководства магазина. Поэтому всегда существует риск вернуться домой с "недостачей", но в собственном кошельке.

В материале Obozrevatel главные схемы махинаций со стороны кассиров. Вариантов, на самом деле, не так много, однако они работают достаточно эффективно. Сотрудники таких супермаркетов – грамотные психологи. Они всегда обращают внимание на поведение человека на кассе и его ментальное состояние.

Вероятность обмана на кассе возрастает в случае, если в этот момент вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения или разговариваете по мобильному телефону. Риск увеличивается в ситуации, когда у вас много покупок.

Главные "схемы" в супермаркетах

Лишний товар в чеке покупателя

Если кассир хочет что-то купить, однако не собирается оплачивать эту покупку, то он добавляет такой товар в чек покупателю. При таком сценарии может быть подложен любой продукт – сыр, хамон, йогурт или какое-то мороженое. Все зависит от предприимчивости кассира.

Обсчет в ситуации с "другой" купюрой

Самый легкий способ обмана для кассира – не додать покупателю сдачи. К примеру, покупатель отдает тысячу или 500 гривен, а кассир ему дает сдачу, как будто изначально был другой номинал купюры – например, 500 гривен. Если человек замечает подвох, то кассир сразу же извиняется и говорит, что ошибся. Такая ситуация может произойти с каждым – подумает покупатель и ничего не заподозрит. В такой ситуации сложно доказать, что кассир сделал это специально.

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"У нас нет мелочи"

Такой вид обмана не очень выгоден кассиру, однако может эффективно сработать в крупных торговых сетях. Во время расчета кассир говорит, что у него якобы нет сдачи – и не додает покупателю от 30 до 70 копеек. Человек может даже не спорить и просто уйти.

Что делать, если у кассира "нет мелочи"

В супермаркет могут специально не завозить мелочь, тогда как это обязанность владельца магазина. Требуйте сдачи!

Если у кассира нет сдачи, то он должен выдать ее в плюс вам, а не магазину. Кабмин издал постановление, согласно которому сумма до 5 копеек должна оставаться в кассе супермаркета. Свыше 5 копеек – идет покупателю. Если сдача 6 копеек, то она округляется до 10 копеек. Однако на кассах не додают гораздо больше.

Волонтер Андрей Козак, сталкивавшийся с такой проблемой, утверждает, что если миллион покупателей в месяц недополучат по 70 копеек сдачи, то магазин выйдет в "плюс" на 700 тысяч гривен. Причем это всего лишь за 30 дней.

Разные цены на полке и на кассе

В такой ситуации "выигрывает" не кассир, а сам магазин. Ценник в магазине всегда будет ниже, чем цена на кассе. Во время пробития товара кассир скажет клиенту, что, дескать, новые цены не успели внести в программу. Здесь нужно требовать оплаты товара по цене из торгового зала.

Что делать покупателю

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов считает, что если покупатель столкнулся с какой-либо из мошеннических схем на кассе, ему следует позвать администратора магазина и предложить свой вариант решения проблемы: клиент вызывает полицию, либо ему возвращают деньги.

Чаще всего магазину проблемы не нужны, поэтому руководство соглашается урегулировать ситуацию на месте. Если приедет полиция, то для них решение проблемы становится гораздо сложнее.

Эксперт считает, что если в магазине не хотят возмещать ущерб, полиция быстро установит обман.

"Все определяется очень легко. У них есть количество проданного товара и фактическая сумма на кассе. Думаю, там будет плюс до сотен гривен на одну кассу", - уточнил Несмиянов.

В каких случаях вызывают полицию

Продавец одной из крупных сетей супермаркетов рассказал, что правоохранителей при таких инцидентах вызывают крайне редко. Полиция может ехать несколько часов, а клиент попросту не хочет тратить столько времени.

Актуальным вопрос становится в том случае, когда сумма ущерба очень серьезная.

"Обычно покупатели не хотят тратить свое время – полицейские могут ехать несколько часов, тем более если у них есть более приоритетные вызовы. Обманутый и обиженный клиент магазина это прекрасно понимает, но только если его обсчитали на маленькую сумму. Если же чек длинный, а человеку, например, внаглую пробили несколько несуществующих покупок, то он может пойти на принцип. В этом случае администрация старается сделать все, чтобы решить ситуацию быстро и "без органов". Мало того, что покупателю все сразу же возместят, но и предложат какие-либо бонусы. Помню один из таких случаев, когда человеку сложили в корзину набор элитных вкусностей: хороший алкоголь, прошутто, сыры с плесенью... Но это редкость", – объяснил сотрудник маркета.

Чтобы избежать разборок и не стать жертвой обмана, нужно внимательно следить за действиями кассиров и не терять бдительность. Всегда проверяйте чек и товары, которые в нем указаны.