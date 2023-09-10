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Как общаться с невесткой, даже если отношения давно разрушены: действенные советы

Лидия Неплях
10 сентября 2023, 10:22 обновлено 10 сентября, 10:22
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Помните, что невестка - это выбор вашего сына и попробуйте найти что-то общее между вами.
Ссоры между свекровью и невесткой
Ссоры между свекровью и невесткой / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Marriage Realities)

Проблема общения свекрови и невестки - не уникальна и известна издавна. Кто-то общается с родственницей внатяжку, а другой совсем не говорит. Несмотря на степень запущености отношений, их можно наладить, а как - читайте ниже.

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Обычно конфликт возникает из-за личных желаний одной из сторон попытаться влиять на другую. Свекровь имеет четкое представление о том, какой должна быть идеальная жена для ее сына, и ожидает, что невестка будет соответствовать этому образу. С другой стороны, невестка также надеется увидеть в свекрови определенные качества характера, которые она считает важными для своего мужа. Различие в их ожиданиях приводит к недовольству друг другом, что, в конечном итоге, может вызвать конфликт.

Также подумайте о том, почему вы на самом деле не любите невестку, ведь в причине кроется ответ на вопрос - "что делать с этим". Возможно вам не хватает вовлеченности в семью или же вам не уделяют достаточно внимания, не поддерживают и не прислушиваются.

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Как себя вести, чтобы помириться с невесткой

Если ваша невестка не хочет общаться, это может вызывать беспокойство и напряжение в семье. Важно подходить к этой ситуации с пониманием и терпимостью.

Вот некоторые шаги, которые вы можете предпринять:

  • Инициируйте разговор. Попробуйте начать разговор с невесткой, но будьте осторожными и деликатными. Спросите ее, как она себя чувствует, и почему она может не хотеть общаться, если не знаете причину. Постарайтесь быть эмпатичными и слушайте ее точку зрения.
  • Уважайте ее границы. Не навязывайте общение, если она не готова. У каждого человека есть право на личное пространство и человек может нуждаться в большем времени для себя. Также нужно понимать, что ни в коем случае нельзя лезть в жизнь сына и невестки, ведь это касается только их.
  • Попробуйте найти общий интерес. Поиск общих интересов или хобби может помочь укрепить ваши отношения. Если у вас есть общие увлечения, попробуйте провести время вместе, делая то, что вам обоим нравится. Если нет - пригласите невестку выпить чашечку кофе и получше узнать друг друга.
  • Будьте поддерживающими. Покажите, что вы поддерживаете невестку в ее решениях и жизненных выборах. Поддержка и понимание могут сделать отношения ближе.
  • Обратитесь за помощью к семейному консультанту. Если ситуация продолжает ухудшаться и создает напряжение в семье, рассмотрите возможность обращения за помощью к семейному консультанту или психологу. Они могут помочь разрешить конфликты и улучшить коммуникацию в семье.

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отношения свекровь психология
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