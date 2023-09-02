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Стоп нервам: как быстро взять себя в руки, даже если кажется, что это невозможно

Лидия Неплях
2 сентября 2023, 22:29 обновлено 2 сентября, 22:29
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Не всегда просто успокоиться и избавиться от стресса, но иногда это можно сделать в домашних условиях.
как справиться со стрессом
Как справиться со стрессом / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (watchwellcast), flickr (disenoterapia)

Стресс - одним из факторов, сокращающих продолжительность нашей жизни. Его возникновение связано с выделением гормона кортизола в организме в ответ на возможные угрозы. Для уменьшения уровня постоянного стресса и быстрого успокоения в случае необходимости читайте текст ниже.

Глубоко дишите

Часто говорят, что для достижения спокойствия следует сосредоточиться на дыхании, и это утверждение не просто пустые слова, а научно подтвержденный метод улучшения самочувствия. В 2017 году в журнале Science было опубликовано исследование, проведенное биохимиками из медицинской школы Стэнфордского университета, в котором обнаружено было наличие маленького кластера нейронов глубоко в стволе мозга.

Этот кластер связан с тем, как мы дышим, и нашим эмоциональным состоянием. Было установлено, что более интенсивное и поверхностное дыхание сопровождается повышенным уровнем возбуждения и нервозности, в то время как глубокое дыхание способствует расслаблению и умиротворению.

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Следует, однако, учесть, что исследования, подтверждающие связь между дыханием и расслаблением, пока что были проведены только на мышах. Тем не менее, исследователи уверенно предполагают, что эти результаты можно применить и к человеку.

Как расслабиться в состоянии стресса

Когда человек переживает нервозность или сильную тревогу, это часто сопровождается напряжением в мышцах, что делает процесс расслабления довольно сложным. Если нет возможности получить массаж, можно попробовать следующую технику, которую можно выполнять как в сидячем, так и в лежачем положении:

  • На вдохе сильно сжимайте кулаки, а затем медленно расслабьтесь на выдохе.
  • Повторите этот процесс с мышцами рук, спины, пресса, ягодиц и ног — всем, что вы можете усиленно напрячь и затем постепенно расслабить.

Почувствуйте, как каждая часть вашего тела расслабляется на выдохе, обратите внимание на это приятное ощущение.

Техника "5-4-3-2-1"

Используйте метод "5-4-3-2-2-1", когда нервное потрясение заставляет вас сомневаться в реальности окружающего мира.

Начните с того, чтобы оглядеться вокруг и умственно перечислить пять объектов, которые вы видите. Затем обратите внимание на четыре физических ощущения, которые вы чувствуете прямо сейчас. После этого обращайте внимание на три звука, которые слышите. Не забудьте о двух запахах и одним ярким вкусе, которые вы когда-либо испытывали.

Помимо этого, существуют и другие методы, которые могут помочь вам успокоиться:

  • Попробуйте выпить чашку сладкого чая.
  • Омойте лицо холодной водой.

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