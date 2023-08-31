Как очистить кашу от жучков: проверенные способы на случай напасти

Жучки в крупах - довольно распространенная проблема, однако с ней можно справиться, если знать как. Мы расскажем, как избавиться от жучков в крупах в домашних условиях и предотвратить их появление.
Как очистить кашу от жучков
Если так случилось, что в крупе у вас дома завелись жучки, с ними можно попробовать справиться. Для этого есть два способ. Можно высыпать крупу на противень и прогреть его в духовке около 40 минут на 60 градусах.
Также второй способ - для избавления от жучков можно проморозить крупу в морозильнике на протяжении 3-4 дней.
Можно ли есть кашу в которой завелись жучки
В крупе, где вы обнаружили жучков - может образовываться мочевая кислота, которая опасна для здоровья человека и может приводить к неприятностям. Однако, если вы точно знаете, что насекомые появились совсем недавно, можно попробовать избавиться от них и спасти крупу.
Что положить в крупу от жучков
Для того, чтобы не пришлось утруждаться со спасением круп от насекомых, можно заранее принять меры предосторожности и сделать всё, чтобы их отпугнуть. Для этого понадобится всего немного действий. Резкий запах может отпугивать насекомых, потому в шкафы с крупами можно положить лавровый лист, лаванду или полынь, гвоздику, мяту. В саму емкость с крупой можно положить зубчик чеснока, горький перец или лавровый лист.
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