Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Существует способ, как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки и зажигалки за считанные минуты.

https://glavred.info/life/kak-pochinit-molniyu-na-kurtke-vnizu-s-pomoshchyu-trubochki-prostoy-layfhak-10612517.html Ссылка скопирована

Что делать, если штифт оторвался на молнии / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Как починить молнию на куртке за копейки

Что нужно для временной замены штифта на молнии

Чем можно заменить ограничитель

В холодное время года часто бывает так, что замок на куртке ломается неожиданно. Особенно часто это происходит с нижней частью молнии, где прикреплен штифт (небольшой металлический или пластиковый элемент).

Но это не повод паниковать и сразу искать новый верхний наряд. Главред разобрался, что есть несколько вариантов, что делать, если штифт оторвался на молнии, или же поврежден. В TikTok yfzipper поделились интересным лайфхаком.

видео дня

Оторванный штифт можно восстановить самостоятельно. Для этого подготовьте материалы: понадобится трубочка для напитков, желательно тонкая, ножницы и зажигалка. Для начала отрежьте примерно 1-1,5 см трубочки. Этого должно быть достаточно, чтобы заменить утраченную часть молнии.

Далее осторожно нагрейте один край трубочки с помощью зажигалки. Когда материал начнет плавиться, прижмите его, чтобы сформировать утолщение, которое будет имитировать оригинальный штифт.

После этого прикрепите трубочку к молнии, просуньте ее на место оторванного штифта. Если она недостаточно плотно держится, можно закрепить ее несколькими каплями клея, подходящего для ткани или пластика.

Если же у вас возникла проблема, чем можно заменить ограничитель на молнии, то лучшим вариантом станет использование ниток. Можно обернуть нить вокруг края молнии несколько раз, закрепляя ее плотным узлом. Такой метод подходит для легких курток.

Смотрите, как отремонтировать молнию с помощью трубочки:

Еще один вариант - металлический зажим. Можно использовать небольшой металлический зажим или даже крошечный кусок проволоки, загнув его так, чтобы он держался на месте ограничителя.

Расхождение молнии - еще одна распространенная проблема. Чаще всего причина кроется в изношенной или деформированной "собачке" (бегунке), которая не плотно сжимает зубцы.

Но варианты, как закрыть молнию, если она расходится тоже есть. Например, для лучшего скольжения можно смазать молнию воском или хозяйственным мылом.

Что такое yfzipper? yfzipper - страница в TikTok компании, которая занимается аксессуарами для одежды, в частности пуговицами и молниями, и делится лайфхаками по ремонту фурнитуры. Пользователи TikTok лайкнули страницу более 44 тысяч раз.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред