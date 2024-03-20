Как понять какой характер у кошки: на что укажет форма подушечки на лапках

Многие люди перед покупкой кота волнуются о том, будет ли он достаточно дружелюбным или, всё-таки, более отстраненным. Однако по некоторым физическим параметрам можно определить, каким, скорее всего, будет характер кошки. Мы расскажем, как узнать характер кота и на что обратить внимание.
Как распознать характер кота
На сервисе AddPets рассказали, что японские ученые провели исследования формы лапок более двух тысяч котов и доказали, как связан характер с видом подушечки на лапке. Соответственно, для того, чтобы понять свою кошку, необходимо просто получше ее изучить.
Как понять какой характер у кошки - виды лапок
Если подушечка на лапке вашего питомца имеет вид клевера - у него характер собаки, он легко привязывается к людям, а ещё обладает высоким умом и легко учится новому.
В том случае, если подушечка больше похожа на форму вулкана - то котик, скорее всего, любит быть отстраненным и самостоятельным. Таких котов лучше не трогать, пока они не попросят сами.
А вот когда у кота подушечка похожа на ракеты - он настоящий босс. Такие коты всегда идут по своему пути и не поддаются влиянию. Много играются и проявляют любопытство.
Также бывает подушечка, которая напоминает рисовые зерна - такие коты нежные и внимательные, но при этом плохо доверяют, тревожатся и не любят всё новое.
Смотрите видео про характер котов:
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