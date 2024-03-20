Как понять какой характер у кошки: на что укажет форма подушечки на лапках

Главред расскажет, о чем может рассказать форма подушечки на лапках вашего питомца.

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Как понять какой характер у кошки / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Многие люди перед покупкой кота волнуются о том, будет ли он достаточно дружелюбным или, всё-таки, более отстраненным. Однако по некоторым физическим параметрам можно определить, каким, скорее всего, будет характер кошки. Мы расскажем, как узнать характер кота и на что обратить внимание.

Как распознать характер кота

На сервисе AddPets рассказали, что японские ученые провели исследования формы лапок более двух тысяч котов и доказали, как связан характер с видом подушечки на лапке. Соответственно, для того, чтобы понять свою кошку, необходимо просто получше ее изучить.

Как понять какой характер у кошки - виды лапок

Если подушечка на лапке вашего питомца имеет вид клевера - у него характер собаки, он легко привязывается к людям, а ещё обладает высоким умом и легко учится новому.

В том случае, если подушечка больше похожа на форму вулкана - то котик, скорее всего, любит быть отстраненным и самостоятельным. Таких котов лучше не трогать, пока они не попросят сами.

А вот когда у кота подушечка похожа на ракеты - он настоящий босс. Такие коты всегда идут по своему пути и не поддаются влиянию. Много играются и проявляют любопытство.

Также бывает подушечка, которая напоминает рисовые зерна - такие коты нежные и внимательные, но при этом плохо доверяют, тревожатся и не любят всё новое.

Смотрите видео про характер котов:

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