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Как правильно начинать утро: три совета, чтобы день был отличным

Елизавета Бельмас
24 августа 2023, 18:02 обновлено 24 августа, 18:34
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Главред расскажет, каким должно быть идеальное утро, чтобы день был продуктивным и удовлетворительным.
Как правильно начинать утро
Как правильно начинать утро / коллаж: Главред, фото: скриншот

Утро - самая важная часть дня, ведь с него всё начинается. В зависимости о того, какое утро у человека - меняется и его день. Мы расскажем, как сделать утро добрым и с чего начать, чтобы чувствовать себя хорошо.

Каким должно быть идеальное утро - вода

Благодаря некоторым советам о том, каким должно быть утро, можно почувствовать, как дни постепенно будут проходить проще и радостнее. Для начала нужно запомнить, что с утра очень важно пить воду. Во время сна организм обезвоживается и первым делом утром необходимо восстановить водный баланс в теле. Именно обезвоживание может дарить утром ощущение усталости.

Как начать свой день продуктивно - активность

Несмотря на то, что утром довольно тяжело быть активным и кажется, что сил на это нет - необходимо немного подвигаться. Движение тела не должно быть очень активным. Это может быть спокойная растяжка или короткая зарядка, однако делать это необходимо. Физические упражнения после сна помогут организму запустить лимфу и кровь по телу.

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Как правильно начинать утро - дыхание

После пробуждения стоит стараться провести некоторое время в тишине и хорошо продышаться. Глубокое дыхание наладит кровообращение, насытит организм кислородом и поможет мыслям немного прийти в форму и порядок.

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