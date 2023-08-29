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Как разморозить курицу в воде: невероятно быстрый и безопасный способ

Елизавета Бельмас
29 августа 2023, 17:39 обновлено 29 августа, 17:49
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Главред расскажет, как быстро разморозить курицу за 30 минут.
Как разморозить курицу в воде
Как разморозить курицу в воде / коллаж: Главред, фото: скриншот

Размораживание мяса - привычный процесс, однако не всегда удобный. Кто-то для него использует только время, кто-то - микроволновую печь, а кто-то различные хитрости. Мы расскажем, как быстро разморозить курицу

Как правильно разморозить замороженную курицу

Способов разморозить замороженное мясо достаточно много. Достаточно часто люди делают это с помощью микроволновой печи или горячей воды, однако все эти способы не то, чтобы правильные. Самый правильный вариант - размораживать мясо, а точнее курицу в воде при комнатной температуре или холодильнике, однако этот способ достаточно длительный.

Задумываясь о том, сколько размораживается курица при комнатной температуре, становится не по себе, ведь этот процесс в зависимости от размера продукции может занимать и около пяти часов. Однако его можно ускорить и девушка в ТикТок показала, как это сделать.

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Как быстро разморозить курицу за 30 минут

Разморозить замороженную курицу можно достаточно быстро, для этого необходимо налить в емкость воду комнатной температуры и поместить в нее столовую ложку соли, после чего размешать. Затем мясо прям в пакете нужно положить в воду и оставить на 20-30 минут. Вы увидите, что продукт разморозится на 100%.

Смотрите видео о том, как разморозить курицу:

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