Как разморозить курицу в воде: невероятно быстрый и безопасный способ

Размораживание мяса - привычный процесс, однако не всегда удобный. Кто-то для него использует только время, кто-то - микроволновую печь, а кто-то различные хитрости. Мы расскажем, как быстро разморозить курицу
Как правильно разморозить замороженную курицу
Способов разморозить замороженное мясо достаточно много. Достаточно часто люди делают это с помощью микроволновой печи или горячей воды, однако все эти способы не то, чтобы правильные. Самый правильный вариант - размораживать мясо, а точнее курицу в воде при комнатной температуре или холодильнике, однако этот способ достаточно длительный.
Задумываясь о том, сколько размораживается курица при комнатной температуре, становится не по себе, ведь этот процесс в зависимости от размера продукции может занимать и около пяти часов. Однако его можно ускорить и девушка в ТикТок показала, как это сделать.
Как быстро разморозить курицу за 30 минут
Разморозить замороженную курицу можно достаточно быстро, для этого необходимо налить в емкость воду комнатной температуры и поместить в нее столовую ложку соли, после чего размешать. Затем мясо прям в пакете нужно положить в воду и оставить на 20-30 минут. Вы увидите, что продукт разморозится на 100%.
Смотрите видео о том, как разморозить курицу:
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