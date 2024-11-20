Как создают прогноз погоды: синоптик озвучила закулисье работы метеорологов

Для получения максимально точных результатов эксперты применяют два метода прогнозирования погоды.

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Как прогнозируют погоду синоптики / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

Вы узнаете:

По какому принципу синоптики создают прогноз погоды

Почему иногда прогноз бывает не точный

Едва ли не ежедневно большинство людей читают прогноз погоды, чтобы узнать, какая температура воздуха будет завтра или же насколько морозной будет зима. Главред узнавал, как синоптики создают прогноз погоды.

Портал "На пенсии" пишет, что создание прогноза погоды - дело серьезное и непростое. Для его формирования задействовано много оборудования и специалистов.

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Как создается прогноз погоды?

Синоптик Наталья Голеня рассказала, что для получения максимально точных результатов эксперты применяют два метода прогнозирования.

Например, первый метод называют синоптическим.

"На основе знаний о циклонах, антициклонах и атмосферных фронтах прогнозируется будущая погода. Для этого мы имеем карты погоды с фактическими метеоданными у земной поверхности и на высотах от полутора до пятнадцати километров. Такой метод позволяет спрогнозировать погоду на следующие сутки", - объясняет Голеня.

Она добавляет, что для прогнозирования погоды на больший срок используются методы численного прогнозирования. В этом случае, результаты метеонаблюдений обрабатывают с помощью специальных программ или моделей с заложенными математическими и физическими уравнениями. Такие сложные расчеты позволяют прогнозировать погоду до 10 дней.

Почему иногда не сбывается прогноз погоды?

Некоторые люди вечером планирует надеть платье и каблуки, однако утром погода бывает "подводит". Вероятно каждый замечал, что иногда прогноз погоды не сбывается и приходится менять все планы. Синоптики имеют объяснение этому странному явлению.

Оказывается, специалисты разделяют осадки на фронтальные и внутримассовые.

Первые возникают на атмосферных фронтах, и специалисты могут их спрогнозировать с большой точностью. А внутримассовые осадки прогнозировать сложно, особенно летом. Ведь они очень зависят от ситуации в атмосфере на определенном участке в определенное время. И их невозможно спрогнозировать за сутки или даже за шесть часов, ведь такие осадки могут возникнуть в течение 30 минут.

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