Как стимулировать выработку гормона счастья: 6 натуральных способов

Есть несколько эффективных способов естественного повышения уровня этих гормонов.
Настроение и чувство радости как правило зависят от гормонов. Ответственные за эйфорию - дофамин, эндорфины, серотонин и окситоцин.
Дофамин, эндорфин, окситоцин и серотонин - это четыре вида гормонов счастья, сообщает ресурс DoctorNDTV.com.
Дофамин - это гормон награды, который выделяется, когда вы выполняете задание или празднуете небольшие победы. Эндорфины являются болеутоляющими, которые высвобождаются при занятиях спортом или при просмотре комедии. Окситоцин - это гормон любви, который вырабатывается, например, когда вы держитесь за руки со своей половинкой. Окситоцин или гормон любви важен для родов, кормления грудью и для крепких связей между родителями и детьми. Гормон помогает с чувствами отношений, доверия и сочувствия. Серотонин - гормон, стабилизирующий настроение, который выделяется, когда вы медитируете, гуляете на природе или отправляетесь на плавание или катание на велосипеде.
Есть несколько эффективных способов естественного повышения уровня этих гормонов.
- Убедитесь, что вы тренируетесь регулярно. Тренировка имеет множество преимуществ для физического и психического здоровья, а также может помочь вам сбросить вес и избавиться от болезней.
- Делайте что-нибудь продуктивное, что-то, что идеально вам подходит. Это может быть создание или приготовление вашей любимой еды. Удовольствие, которое вы получаете от занятий любимым делом, может привести к выбросу дофамина и эндорфинов.
- Музыка также может помочь в освобождении гормонов счастья. Хорошая музыка (на ваш выбор) может увеличить выработку допамина в вашем мозгу и улучшить настроение.
- Медитация имеет оздоровительные преимущества в плане улучшения сна и снижения стресса. Начните с медитации в течение 10-15 минут в тихом и уютном месте. Медитация может выделять дофамин и серотонин.
- Старайтесь хорошо спать каждую ночь. Это может улучшить ваше физическое и психическое здоровье. Хороший сон может помочь восстановить гормональный баланс в организме.
- Старайтесь избегать стресса, так как это может привести к снижению выработки дофамина и серотонина и негативно повлиять на ваше здоровье и настроение.
Такие простые вещи, как выход на улицу на солнце, могут помочь в освобождении этих гормонов счастья.