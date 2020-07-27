Как стимулировать выработку гормона счастья: 6 натуральных способов

Есть несколько эффективных способов естественного повышения уровня этих гормонов. / Pikabu

Настроение и чувство радости как правило зависят от гормонов. Ответственные за эйфорию - дофамин, эндорфины, серотонин и окситоцин.

Дофамин, эндорфин, окситоцин и серотонин - это четыре вида гормонов счастья, сообщает ресурс DoctorNDTV.com.

Дофамин - это гормон награды, который выделяется, когда вы выполняете задание или празднуете небольшие победы. Эндорфины являются болеутоляющими, которые высвобождаются при занятиях спортом или при просмотре комедии. Окситоцин - это гормон любви, который вырабатывается, например, когда вы держитесь за руки со своей половинкой. Окситоцин или гормон любви важен для родов, кормления грудью и для крепких связей между родителями и детьми. Гормон помогает с чувствами отношений, доверия и сочувствия. Серотонин - гормон, стабилизирующий настроение, который выделяется, когда вы медитируете, гуляете на природе или отправляетесь на плавание или катание на велосипеде.

Есть несколько эффективных способов естественного повышения уровня этих гормонов.

Убедитесь, что вы тренируетесь регулярно. Тренировка имеет множество преимуществ для физического и психического здоровья, а также может помочь вам сбросить вес и избавиться от болезней.

Делайте что-нибудь продуктивное, что-то, что идеально вам подходит. Это может быть создание или приготовление вашей любимой еды. Удовольствие, которое вы получаете от занятий любимым делом, может привести к выбросу дофамина и эндорфинов.

Музыка также может помочь в освобождении гормонов счастья. Хорошая музыка (на ваш выбор) может увеличить выработку допамина в вашем мозгу и улучшить настроение.

Медитация имеет оздоровительные преимущества в плане улучшения сна и снижения стресса. Начните с медитации в течение 10-15 минут в тихом и уютном месте. Медитация может выделять дофамин и серотонин.

Старайтесь хорошо спать каждую ночь. Это может улучшить ваше физическое и психическое здоровье. Хороший сон может помочь восстановить гормональный баланс в организме.

Старайтесь избегать стресса, так как это может привести к снижению выработки дофамина и серотонина и негативно повлиять на ваше здоровье и настроение.

Такие простые вещи, как выход на улицу на солнце, могут помочь в освобождении этих гормонов счастья.