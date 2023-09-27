Как убрать запах чеснока с рук: 6 способов, которые помогают моментально

Главред расскажет, как избавиться от неприятного запаха на руках, который оставляет чеснок.

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Как убрать запах чеснока с рук / коллаж: Главред, фото: скриншот

Лук и чеснок - ингредиенты, без которых иногда не обходится приготовление любимых блюд. Однако у них есть весомый минус - запах, который они оставляют на коже рук.

Аромат чеснока впитывается в кожу потому, что алицин, который содержится в чесноке - хорошо поглощается кожей, после чего выделяется из потовых желез достаточно длительное время. Мы расскажем, как избавиться от запаха чеснока и лука, которые остались на руках.

Как убрать запах чеснока с рук

Избавление от запаха чеснока на руках – это простая задача. Необходимо начать с тщательной гигиеничной обработки. Мытье рук с мылом и теплой водой – первый шаг. При этом необходимо уделить особое внимание кончикам пальцев и области под ногтями.

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Как избавиться от неприятного запаха на руках

Если запах остался на руках после мытья, есть несколько проверенных методов. Раствор соды – эффективное средство. Тщательно промойте руки этим раствором и запах начнет исчезать. Уксус тоже хорошо устраняет неприятные запахи. Попробуйте помыть руки с уксусом, затем тщательно вымойте их водой с мылом.

Чем можно убрать запах чеснока

Также, чтобы избавиться от запаха чеснока, можно воспользоваться природными ароматизаторами, а именно отваром черного чая, он обладает способностью нейтрализовать запахи на руках. Ещё может помочь свежая петрушка растертая по коже, она помогает устранить запах чеснока, но дает свой аромат.

Как избавиться от запаха лука на руках

Запах лука тоже можно успешно и легко устранить. Эффективным методом является прополаскивание рук чистой водой с добавлением сока лимона. Кофе и молоко также могут помочь избавиться от этого запаха.

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