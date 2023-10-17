Как утеплить окна на зиму: мужчина показал гениальный трюк с пузырчатой пленкой

В итоге он решил утеплить все свои окна таким способом и потратил на это "копейки".

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Как утеплить окна на зиму / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Температура воздуха резко упала, а люди по всей стране прибегают к различным способам сохранения тепла в своих домах.

Мужчина в своем видеоролике на TikTok поделился своим гениальным трюком с пузырчатой пленкой, который помогает сохранить тепло в доме.

"Идите за пузырчатой пленкой, побрызгайте на окно мыльным раствором и обрежьте пленку по размеру", - советует Джей Ди.

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Далее он распылил воду и приклеил пузырчатую пленку к стеклу. Пузырчатая пленка не только пропускает свет, но и обеспечивает еще один слой изоляции - она помогает удерживать тепло.

Как утеплить окна / скриншот с видео

"Я вообще не чувствую холода в этом окне", - говорит Джей Ди.

В итоге он решил утеплить все свои окна таким способом и потратил на это "копейки".

Смотрите видео о том, как утеплить окна на зиму:

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