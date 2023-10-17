Как утеплить окна на зиму: мужчина показал гениальный трюк с пузырчатой пленкой

В итоге он решил утеплить все свои окна таким способом и потратил на это "копейки".
Температура воздуха резко упала, а люди по всей стране прибегают к различным способам сохранения тепла в своих домах.
Мужчина в своем видеоролике на TikTok поделился своим гениальным трюком с пузырчатой пленкой, который помогает сохранить тепло в доме.
"Идите за пузырчатой пленкой, побрызгайте на окно мыльным раствором и обрежьте пленку по размеру", - советует Джей Ди.
видео дня
Далее он распылил воду и приклеил пузырчатую пленку к стеклу. Пузырчатая пленка не только пропускает свет, но и обеспечивает еще один слой изоляции - она помогает удерживать тепло.
"Я вообще не чувствую холода в этом окне", - говорит Джей Ди.
В итоге он решил утеплить все свои окна таким способом и потратил на это "копейки".
Смотрите видео о том, как утеплить окна на зиму:
@jd_slye This Works!! I did all my windows for $20! It is much warmer in my house now!! #bubblewrap#insulation#redneckremedy#winterstorm#freezingweather#HolidayOREOke#lifetips#hacks♬ Mission Impossible Theme (Movie Trailer Mix) - Dominik Hauser
Вам может быть интересно:
- Джинсами, кожей и даже фольгой: как заточить одноразовый станок для бритья
- Что можно сделать из обувных коробок: 5 невероятно полезных вещей
- Убираем всю гадость: как правильно чистить креветки
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.