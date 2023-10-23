Как утеплить пластиковые окна к зиме: очень легкий и рабочий способ

Вы узнаете, как сделать так, чтобы из окон не дуло зимой, когда купите обычную самоклеющуюся ленту и при помощи простых советов заклеите ею стыки.

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Что сделать, чтобы окна не продували, а тепло сохранялось всю зиму / Скриншот YouTube

Когда близится зима, мы стараемся заранее решить все проблемы по хозяйству, чтобы морозы не мешали комфорту и уюту в квартире. Часто бывает, что дует из стыка окна. И если летом и осенью это не заметно, то при первых похолоданиях уже ощутимо. Возникает вопрос, как утеплить пластиковые окна, чтобы не дуло. Мы расскажем о простом способе, которые утеплит ваши окна, и не будет пропускать холод в дом.

Купите в магазине бордюрную ленту

Для начала вам нужно взять самоклеющуюся бордюрную ленту. Желательно, чтобы она была шириной 22 миллиметра и впоследствии хорошо закрывала стык. Такая лента клеится достаточно прочно и не желтеет, сохраняя эстетически приятный белый цвет.

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Чем заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло

Далее берем тряпку, капаем уайт-спирит и протираем места, где будем клеить ленту. Это нужно сделать для того, чтобы поверхность обезжирилась и плотно прилегала.

Примерьте, сколько вам понадобится ленты. Приложите ее к стыку и посмотрите, сколько осталось в углу. Берем метр, измеряем, и отрезаем кусочек. Не выбрасывайте эту часть - она вам обязательно пригодится.

После этого прогреваем феном как ленту, так и поверхность, а потом начинаем клеить, аккуратно закрывая самоклеющейся лентой стык. Части ленты, которые вы отрезали, нужно вертикально приклеить в угол, чтобы была полная герметизация.

Когда все сделаете, проверяйте свою работу. Больше дуть не должно. Благодаря работе, который вы сделали своими руками, зимой в вашей квартире будет уютно и хорошо.

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