Как утеплить пластиковые окна к зиме: очень легкий и рабочий способ

Когда близится зима, мы стараемся заранее решить все проблемы по хозяйству, чтобы морозы не мешали комфорту и уюту в квартире. Часто бывает, что дует из стыка окна. И если летом и осенью это не заметно, то при первых похолоданиях уже ощутимо. Возникает вопрос, как утеплить пластиковые окна, чтобы не дуло. Мы расскажем о простом способе, которые утеплит ваши окна, и не будет пропускать холод в дом.
Купите в магазине бордюрную ленту
Для начала вам нужно взять самоклеющуюся бордюрную ленту. Желательно, чтобы она была шириной 22 миллиметра и впоследствии хорошо закрывала стык. Такая лента клеится достаточно прочно и не желтеет, сохраняя эстетически приятный белый цвет.
Чем заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло
Далее берем тряпку, капаем уайт-спирит и протираем места, где будем клеить ленту. Это нужно сделать для того, чтобы поверхность обезжирилась и плотно прилегала.
Примерьте, сколько вам понадобится ленты. Приложите ее к стыку и посмотрите, сколько осталось в углу. Берем метр, измеряем, и отрезаем кусочек. Не выбрасывайте эту часть - она вам обязательно пригодится.
После этого прогреваем феном как ленту, так и поверхность, а потом начинаем клеить, аккуратно закрывая самоклеющейся лентой стык. Части ленты, которые вы отрезали, нужно вертикально приклеить в угол, чтобы была полная герметизация.
Когда все сделаете, проверяйте свою работу. Больше дуть не должно. Благодаря работе, который вы сделали своими руками, зимой в вашей квартире будет уютно и хорошо.