Как узнать свою силу и предназначение в жизни: точный разбор по дате рождения

Дата рождения может раскрыть ваши скрытые способности, сильные стороны и помочь определить предназначение в жизни, считает мольфар и нумеролог Макс Гордеев.

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Как узнать свою силу и предназначение - нумерология по дате рождения / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Узнать, какая именно энергия и сила присущи вам от рождения, можно с помощью нумерологического анализа вашей даты рождения. Мольфар и нумеролог Макс Гордеев в видео на YouTube подробно объяснил, что говорит дата рождения о человеке.

Люди-одиночки: Лидеры по призванию (рожденные 1, 10, 19, 28 числа)

Макс Гордеев отмечает, что те, кто родились 1, 10, 19 или 28 числа, являются прирожденными лидерами. Эти люди обладают невероятной силой, энергией и выносливостью. Они способны выполнять любые задачи, независимо от их сложности. Однако, по мнению нумеролога, они могут казаться отшельниками, поскольку им трудно открыться другим людям. Но если они кого-то полюбили, то способны на большие жертвы для тех, кого любят.

"Люди-одиночки - это лидеры, прекрасно ориентирующиеся в финансовых вопросах и обладающие даром ораторства. Они очень щедрые, но знают, когда нужно остановиться", - объясняет Гордеев.

Смотрите видео о том, как считать нумерологию по дате рождения:

Люди-двойки: Гармония и влияние (рожденные 2, 11, 20, 29 числа)

Люди, которые родились 2, 11, 20 или 29 числа, известны своей энергией и способностью влиять на других. Особенно это заметно у женщин, которые, по словам Гордеева, обладают невероятной привлекательностью и энергетикой, притягивающей к ним окружающих.

"Женщины-двойки обладают обаянием, которое захватывает любого мужчину, и они интуитивно знают, чего хочет их партнер", - рассказывает нумеролог.

Люди-тройки: Щедрые и открытые (рожденные 3, 12, 21, 30 числа)

Те, кто родились 3, 12, 21 или 30 числа, имеют сильную связь с природой и заботой о других. Они щедры и всегда стараются отдавать больше, чем получают. Однако их чрезмерная доверчивость иногда может приводить к неприятным ситуациям.

"Люди-тройки - это открытые и доброжелательные личности, которые создают уют и комфорт, однако должны быть осторожными, чтобы не попасть в абьюзивные отношения", - предупреждает эксперт.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Люди-четверки: Стабильность и креативность (рожденные 4, 13, 22, 31 числа)

Четверки (рожденные 4, 13, 22 или 31 числа) отличаются своей стабильностью и высоким уровнем креативности. Они наделены невероятной космической энергией, которая позволяет им проявлять себя в творческих направлениях.

"Эти люди чрезвычайно талантливы, но могут испытывать дискомфорт из-за своей любви к стабильности, что иногда мешает им развиваться", - комментирует Гордеев.

Люди-пятерки: сила ума и независимости (рожденные 5, 14, 23 числа)

Если вы родились 5-го, 14-го или 23-го числа любого месяца, вы относитесь к людям-пятеркам.

"Пятерки обладают невероятным ярким умом", - отмечает Макс Гордеев.

Они не признают никаких рамок и ограничений в своей жизни, четко разделяют людей на "полезных" и "бесполезных". Часто такие личности работают во влиятельных структурах и добиваются впечатляющих результатов благодаря своему уму.

Основной совет: "Пятерки не верят в мистику, однако для них очень важно проводить духовные практики, чтобы сбалансировать свой ум и эмоции", - советует нумеролог.

Люди-шестерки: любовь к комфорту и защита (рожденные 6, 15, 24 числа)

Люди, рожденные 6-го или 24-го числа, имеют легкий нрав и природную харизму.

"Этих людей поддерживает Вселенная, они всегда окружены хорошими и приятными людьми", - объясняет Макс Гордеев.

Они не очень любят работать или учиться, однако уверены, что все в их жизни сложится удачно.

Основная опасность: "Шестерки могут заиграться в беззаботную жизнь, что может привести к неприятным жизненным испытаниям", - предостерегает нумеролог.

Люди-семерки: необходимость в саморазвитии (рожденные 7, 16, 25 числа)

Люди, рожденные 7-го, 16-го или 25-го числа, известны как "семерки" и имеют непростой характер. По словам Гордеева, 97% их энергии находится в теле, а всего лишь 3% в уме. Из-за этого они могут быть подвержены депрессиям и апатии.

Совет для семерок: "Семерки должны постоянно заниматься саморазвитием, читать и учиться, чтобы найти гармонию между телом и умом. Иначе возможны энергетические расстройства и проблемы с психическим здоровьем", - рекомендует Макс Гордеев.

Люди-восьмерки: жизнь через работу (рожденные 8, 17, 26 числа)

Восьмерки (рожденные 8-го, 17-го или 26-го числа) имеют особую любовь к своей работе.

"Для этих людей самое важное - реализовать себя в профессии", - подчеркивает нумеролог.

Если восьмерки не достигнут профессиональных высот, это может стать причиной серьезных проблем в их жизни.

Важное предостережение: "Особенно женщинам-восьмеркам следует не спешить с семьей, пока они не реализуются в профессиональном плане", - советует Гордеев.

Люди-девятки: энергия победителей (рожденные 9, 18, 27 числа)

Люди, рожденные 9-го, 18-го или 27-го числа, находятся под влиянием Марса - планеты войны и силы.

"Девятки обладают огромной энергией и силой победителей", - говорит Гордеев.

Они склонны к агрессивным проявлениям и импульсивности, но всегда добиваются своего.

Предостережение для девяток: "Они должны быть осторожными с доверием, поскольку иногда не могут отличить друга от врага", - добавляет эксперт.

Что известно о Максиме Гордееве / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

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