Как время и погода в день рождения влияют на характер и судьбу

Приметы о дне рождении / goodfon.ru

Зная точное время своего рождения и погоду в день рождения, можно многое узнать о человеке и его будущем.

Эксперты считают, что на судьбу человека влияет множество факторов - и это не только имя, и дата рождения.

Приметы о дне рождении

Если в день рождения ребенка светит яркое солнце - это говорит о том, что его ждет долгая и светлая жизнь. Препятствий и проблем в жизни такого человека будет не много и в целом, его жизнь будет легка и беззаботна.

Дождь сулит новорожденному богатство и плодородие, но на жизненном пути будет много трудностей и испытаний. Такой человек будет очень серьезным, будет взвешивать каждый свой шаг, но в результате, все трудности закалят характер и он научится справляться с любыми сложностями на пути.

Ребенок, который родился в грозу, обладает огромной энергией, но направлять ее будет не в мирное русло, так как характер у таких людей довольно скверный и тяжелый.

Людей, родившихся в снегопад, ожидает довольно посредственная жизнь, однако они смогут все исправить, если будут неустанно трудиться и работать над собой. Именно трудолюбие даст шанс изменить судьбу и получить все, о чем они мечтают. Если же человек не захочет меняться и будет лениво бездействовать, в жизни будут сплошные разочарования.

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Если в день рождения малыша неожиданно стало холодно или внезапно ударил мороз - это не сулит ничего хорошего, так как ребенка всю жизнь придется наставлять на правильный путь и исправлять его ошибки.

Если малыш появился на свет во время резкого потепления - он будет очень светлым и добрым человеком, делом всей его жизни будет помощь людям. Такие дети очень искренние и ранимые.

Если ребенок родился в бурю, то он будет наделен огромной силой, храбростью и смелостью, особенно сильно эти качества будут выражены в мальчиках.

Время рождения и судьба ребенка

Утро.

Дети, рожденные на рассвете или ранним утром, обладают сильной энергетикой, это сулит им очень активную, но в то же время непростую жизнь. Всего в жизни им нужно будет добиваться своим трудом, везение и счастливые случайности бывают в их жизни крайне редко.

День.

Рожденные днем очень удачливые люди, именно о них говорят - "жизнь полная чаша". Они редко испытывают недостаток внимания, любви, они быстро строят головокружительную карьеру и способны добиться в жизни всего, чего пожелают.

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Вечер.

У детей, рожденных в вечернее время, очень счастливое детство. У таких детей сильно развита интуиция, они очень осторожны, стараются соответствовать возложенным на них обязательствам. В целом, судьба к этим людям очень благосклонна.

Ночь.

Людей, которые родились ночью ожидает довольно непростая жизнь, возможно сложное детство, семейные конфликты, финансовые трудности, но вся ситуация выровняется к 20 годам. Эти люди очень преданные друзья, они обладают даром красноречия, способны вести за собой людей.