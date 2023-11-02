Как жарить курицу на сковороде, чтобы не прилипала: Клопотенко раскрыл секрет

Прилипающая к сковороде курица всегда вызывает опасения, однако волноваться вовсе не стоит. Главред расскажет, как пожарить курицу так, чтобы она не прилипала.

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Как жарить курицу на сковороде, чтобы не прилипала / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Оказывается, курица - один из немногих продуктов, который может прилипать к свороде и это не страшно. Мы расскажем, почему при жарке на сковороде прилипает курица и как этого избежать.

Что делать если курица пригорает на сковороде

Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко специализируется на интересных и нестандартных рецептах. Однако также эксперт делится трюками, которые помагают облегчить приготовление многих блюд.

Клопотенко рассказал, как жарить курицу на сковороде, чтобы она не пригорала. Эксперт утверждает, что когда курица прилипает к сковороде - это значит, что она еще не готова. По словам повара, когда курицу не получается снять, нужно еще немного подождать и тогда она отлипнет сама.

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Если вы обжариваете филе, то его спустя некоторое время стоит снять, разрезать поперек на полоски и снова отправить на сквороду, после чего пять минут протушить в сливках и тогда снять.

Курица прилипает к практически любой сковороде, однако приготовить её можно даже в той посуде, где прилипает всё, а не только курица.

Подробнее о приготовлении курицы смотрите видео:

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