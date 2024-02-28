Китайский гороскоп на 29 февраля: что надо начинать, чтобы словить удачу

Остерегайтесь зависти и недоброжелательности, они могут нанести вред.

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Лунный календарь на 29 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (a_guy_named_eric)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 29 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

29 февраля - убывающая Луна. С 23:59 - 21-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.

Влияние Луны на человека 29 февраля

В эти лунные сутки энергия дает вам силы для духовного развития. Это время, когда вы преодолеваете себя. Пользуйтесь энергией разумно, сосредоточьтесь на основной цели, и вы сможете преодолеть любые препятствия. Однако не позволяйте себе впасть в гордыню.

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Влияние Луны 29 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Этот день отлично подходит для решения финансовых вопросов и занятий бизнесом. Рекомендуется начинать новые дела, так как они будут удачными. Хорошее время для строительства, вступления в новые должности и принятия важных решений. Двадцатый лунный день считается наиболее благоприятным для деловых мероприятий. Он подходит для торговли и финансовых операций, а также для общения с начальством, командировок и смены работы.

Здоровье: Это отличное время для голодания, поста и отказа от вредных привычек. Избегайте мяса и алкоголя, а также наслаждайтесь посещением бани или сауны. Однако будьте осторожны с резкими запахами.

Стрижка волос: Хотите поднять настроение? Посетите парикмахерскую для стрижки. Однако лучше отложить окрашивание волос на другой день.

Отношения и брак: Этот день благоприятен для общения и совместного решения задач. Люди общительны и открыты, что создает отличную атмосферу для установления новых связей и укрепления старых. Хотя лучше избегать серьезных разговоров о взаимоотношениях. Наслаждайтесь общением с близкими и друзьями, это приносит удовольствие и помогает понять многие вещи.

Совет на 29 февраля по лунному календарю

Остерегайтесь зависти и недоброжелательности, они могут нанести вред. Удерживайте свою гордыню. Избегайте использования духов и работы с запахами.

Сон на 29 февраля по лунному календарю

Можно попытаться "заказать" сон по своему желанию.

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