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Косметолог показала, как восстановить засохшую палетку: будет как новая

Сергей Кущ
28 июня 2023, 11:20 обновлено 28 июня, 11:20
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Косметолог Али Грей поделилась в TikTok приемом, при помощи которого можно восстановить палетку.
Косметолог показала, как восстановить засохшую палетку
Косметолог показала, как восстановить засохшую палетку / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если вы когда-либо покупали новую палитру теней для век, но уронили ее и рассыпали прессованную пудру, вы знаете, как это неприятно.

Косметолог Али Грей поделилась в TikTok приемом, при помощи которого можно восстановить палетку.

На опубликованном видео видно, что сначала Али вынимает пудру из футляра и сжимает ее между двумя листами пергаментной бумаги, чтобы максимально ее измельчить. Пока футляр пуст, она вытирает его, чтобы убедиться, что он чистый, прежде чем положить косметику обратно.

видео дня

Используя пергаментную бумагу в качестве воронки, Эли кладет пудру обратно в футляр, а затем раздавливает ее концом ложки.

Тиктокер показала, как восстановить засохшую палетку
Тиктокер показала, как восстановить засохшую палетку / скриншот с видео

Наконец, она добавляет к пудре чайную ложку спирта. Перемешав, она прижимает пудру, и примерно через 20 минут косметика снова лежит в футляре в целости и сохранности.

Хотя пудра не получилась такой ровной, как до поломки, Али говорит, что палеткой можно пользоваться снова.

Смотрите видео о том, как восстановить засохшую палетку:

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