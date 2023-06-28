Косметолог показала, как восстановить засохшую палетку: будет как новая

Косметолог Али Грей поделилась в TikTok приемом, при помощи которого можно восстановить палетку.

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Косметолог показала, как восстановить засохшую палетку / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если вы когда-либо покупали новую палитру теней для век, но уронили ее и рассыпали прессованную пудру, вы знаете, как это неприятно.

Косметолог Али Грей поделилась в TikTok приемом, при помощи которого можно восстановить палетку.

На опубликованном видео видно, что сначала Али вынимает пудру из футляра и сжимает ее между двумя листами пергаментной бумаги, чтобы максимально ее измельчить. Пока футляр пуст, она вытирает его, чтобы убедиться, что он чистый, прежде чем положить косметику обратно.

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Используя пергаментную бумагу в качестве воронки, Эли кладет пудру обратно в футляр, а затем раздавливает ее концом ложки.

Тиктокер показала, как восстановить засохшую палетку / скриншот с видео

Наконец, она добавляет к пудре чайную ложку спирта. Перемешав, она прижимает пудру, и примерно через 20 минут косметика снова лежит в футляре в целости и сохранности.

Хотя пудра не получилась такой ровной, как до поломки, Али говорит, что палеткой можно пользоваться снова.

Смотрите видео о том, как восстановить засохшую палетку:

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