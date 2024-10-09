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Крысы будут обходить десятой дорогой: какие 3 растения лучше всего отгоняют грызунов из сада

Алёна Воронина
9 октября 2024, 16:37
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Три растения являются очень эффективными, если вы ищете способ, как вывести крыс народными методами.

Крыса, мята перечная
Какие 3 растения лучше всего отгоняют грызунов из сада/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Крысы - одни из самых распространенных животных, которых можно увидеть на территории своего сада или даже в помещении. И если вы уже заметили их присутствие в своем саду, то избавиться от таких незваных гостей может быть не так уж и легко.

Но есть ряд эффективных способов, как избавиться от крыс в домашних условиях. В частности, в список того, чего боятся крысы, входит ряд растений, запах которых отпугивает этих грызунов, пишет Daily Express.

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Одними из самых эффективных растений, которые помогают бороться с крысами, являются следующие.

1. Мята перечная

По словам эксперта по борьбе с вредителями из Fantastic Pest Control Джордана Фостера, посадка мяты перечной в саду может помочь, поскольку крысы ее ненавидят из-за ее сильного запаха.

2. Лавровый лист

Для тех, кто ищет более мощное решение, как избавиться от крыс в саду, Фостер советует воспользоваться лавровым листом. По его словам, такие листочки являются ядовитыми для грызунов. Они могут воспринять лавровый лист, как пищу, съесть их и умереть, отметил эксперт.

3. Лук

Лук является еще одним сдерживающим фактором для этих грызунов.

"Вы можете выращивать лук в своем саду или размещать его в местах, где чаще всего проникают крысы. Не забывайте класть свежий лук каждые несколько дней, чтобы убедиться, что он эффективен, иначе он сгниет, - отметил эксперт.

При этом Фостер говорит, что для большей эффективности можно посадить в саду не только лук, но и чеснок и лук порей - тогда запах этих растений будет еще сильнее отпугивать крыс.

"Грядки с луком, чесноком и луком пореем - это отличный способ удержаться от грызунов и других вредителей, поскольку они ненавидят эти растения. Почувствовав запах, крысы убегут", - добавил эксперт.

В то же время он предупредил, что стоит быть осторожными, ведь лук может быть опасным для домашних животных, особенно для собак.

Фостер также отметил, что опрятные сады меньше привлекают крыс, поскольку на таких участках есть меньше мест для тайников. Он также посоветовал тщательно ухаживать за газонами и регулярно косить траву, чтобы у грызунов было меньше шансов там спрятаться.

Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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