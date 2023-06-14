Лето 2023 станет решающим: новое предсказание Ванги о завершении войны в Украине

Самая известная болгарская провидица в мире Ванга предсказывали сильнейшие изменения с 2022 года во всем мире.
В своем пророчестве Ванга говорила, что 2022 станет годом страшных изменений. А в своем прогнозе на 2023 год она говорила, что будут сильные изменения климата, сообщила ее ученица, которая сейчас живет в Лондоне.
Кстати, астрологи и тарологи также предвещают новые катаклизмы.
Когда закончится война в Украине - пророчество Ванги
Если верить запискам, которые конспектировали ее ученики, то Ванга прогнозировала, что война начнется зимой, а закончится летом, и продлиться она не более двух лет. То есть можно сделать вывод, что если в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение, то летом 2023-го все закончится.
Кроме того, провидица предсказывала, что Украина будет находиться во тьме.
Стоит отметить, что делая пророчества об Украине, Ванга не называла точных дат и годов.
Кто будет президентом Украины - предсказание Ванги
Знакомые с Вангой люди говорили, что предсказательница делала прогноз о президенте Украины. По её мнению, президент столкнется с трудностями из-за людей, которые попытаются его оболгать. Президент выстоит в том случае, если проявит терпение.
Различные знакомые с Вангой источники сообщают о том, что в Украине, по её словам, президентом может стать женщина. Она принесет нашей стране процветание. Однако неизвестно, когда это случится.
А еще, Ванга дала предсказание, что Украина в будущем станет главной в союзе из пяти стран.
Смотрите видео прогноз, что ждет Владимира Зеленского:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Читайте также: