Лето 2023 станет решающим: новое предсказание Ванги о завершении войны в Украине

Провидица Ванга предсказывала, что Украина будет находиться во тьме.

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Пророчество Ванги про Украину / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube, pixabay

Самая известная болгарская провидица в мире Ванга предсказывали сильнейшие изменения с 2022 года во всем мире.

В своем пророчестве Ванга говорила, что 2022 станет годом страшных изменений. А в своем прогнозе на 2023 год она говорила, что будут сильные изменения климата, сообщила ее ученица, которая сейчас живет в Лондоне.

Кстати, астрологи и тарологи также предвещают новые катаклизмы.

Когда закончится война в Украине - пророчество Ванги

Если верить запискам, которые конспектировали ее ученики, то Ванга прогнозировала, что война начнется зимой, а закончится летом, и продлиться она не более двух лет. То есть можно сделать вывод, что если в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение, то летом 2023-го все закончится.

Кроме того, провидица предсказывала, что Украина будет находиться во тьме.

Стоит отметить, что делая пророчества об Украине, Ванга не называла точных дат и годов.

Кто будет президентом Украины - предсказание Ванги

Знакомые с Вангой люди говорили, что предсказательница делала прогноз о президенте Украины. По её мнению, президент столкнется с трудностями из-за людей, которые попытаются его оболгать. Президент выстоит в том случае, если проявит терпение.

Различные знакомые с Вангой источники сообщают о том, что в Украине, по её словам, президентом может стать женщина. Она принесет нашей стране процветание. Однако неизвестно, когда это случится.

А еще, Ванга дала предсказание, что Украина в будущем станет главной в союзе из пяти стран.

Смотрите видео прогноз, что ждет Владимира Зеленского:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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