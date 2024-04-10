УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лишь самые умные решат головоломку: нужно найти трофей 30 секунд

Анна Ярославская
10 апреля 2024, 11:13
Новая головоломка заставит поломать голову даже настоящих мастеров разгадывания подобных задач. У вас есть 30 секунд, чтобы найти трофей.

Головоломка
Где-то на этом изображении есть трофей. Видите ли вы его? / mirror.co.uk

Головоломки заставляют нас мыслить нестандартно, чтобы найти правильный ответ. Они отлично помогают улучшить когнитивные функции и дают мозгу тренировку, которая поможет предотвратить дегенеративные заболевания и сохранить его активность. Всего одна головоломка в день способна сотворить чудеса, поэтому не стоит терять больше ни минуты - лучше разгадайте новую сложную головоломку. Все, что вам нужно сделать, это найти спрятанный трофей в раздевалке всего за 30 секунд.

Кстати, интересно ли вам узнать что-то новое о своем характере? В этом помогут психологические тесты по картинке. Если вы готовы узнать больше о себе, то новая оптическая иллюзия поможет в этом - Тест по картинке: есть ли у вас шестое чувство.

видео дня

А теперь посмотрите на картинку выше. Вы увидите троих человек в раздевалке. Похоже, что они только что закончили футбольный матч. Один из мужчин на фотографии все еще в форме, второй - переодевается, а третий только что вышел из душа и завернулся в полотенце.

Где-то на изображении находится трофей, и ваша задача выяснить, где именно.

По словам авторов головоломки, среднестатистическому человеку требуется 69 секунд, чтобы разгадать загадку и найти спрятанный трофей. Но если вы сможете сделать это менее чем за полминуты, то, возможно, вы - настоящий гений.

20% людей, пытающихся решить эту головоломку, в конечном итоге бросают полотенце и сдаются. Так что установите себе таймер и посмотрите, как быстро вы сможете решить эту задачу.

Правильный ответ. Как ни странно, трофей, который вы ищете, это не физический предмет в комнате. Это татуировка на ноге мужчины.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал головоломку для любителей футбола: нужно найти все мячи всего за 20 секунд.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

Обречен на провал: Зеленский назвал причины неудачи контрнаступления в 2023 году

Обречен на провал: Зеленский назвал причины неудачи контрнаступления в 2023 году

12:18 Украина
Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины

Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины

12:00 Аналитика
Глава СБУ Малюк стал "целью № 1" Путина и Кремля - СМИ

Глава СБУ Малюк стал "целью № 1" Путина и Кремля - СМИ

11:43 Мир
Все главные новости

Популярное

Украину накроют грозы и упадет температура: стала известна дата похолодания 43428

Украину накроют грозы и упадет температура: стала известна дата похолодания

Путинист Киркоров слетел с катушек и публично поиздевался из Пугачевой 13943

Путинист Киркоров слетел с катушек и публично поиздевался из Пугачевой

Россияне впервые применили танкенштейн для наступления: в Bild оценили тактику РФ 7417

Россияне впервые применили "танкенштейн" для наступления: в Bild оценили тактику РФ

Прорвались на бронетехнике: войска РФ зашли в важный город на востоке - Bild 7307

Прорвались на бронетехнике: войска РФ зашли в важный город на востоке - Bild

Последние новости

12:27

Как вовремя уйти на пенсию: что нужно сделать украинцам

12:22

Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть: такой способ удивитВидео

12:18

Обречен на провал: Зеленский назвал причины неудачи контрнаступления в 2023 году

12:09

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

12:00

Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:51

Экипаж ранен или погиб: ВСУ уничтожили уникальный российский "танк-черепаху"Видео

11:43

Глава СБУ Малюк стал "целью № 1" Путина и Кремля - СМИ

11:37

Николаев - без света: что происходит

11:13

Лишь самые умные решат головоломку: нужно найти трофей 30 секунд

Реклама
11:13

Украинка из "Звездных войн" рассказала, почему в США ей "запрещали" говорить на украинском

10:54

В Одессе прогремели два взрыва: воздушная тревога была в половине областей Украины

10:49

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Драконы - плюнут на все, Тиграм - срыв

10:48

Возвращение переплаты за газ: как украинцам вернуть деньги

10:46

Новый закон о мобилизации: кто имеет право на отсрочку в 2024 году - список

10:14

Как вырастить табак в домашних условиях и забыть о покупке сигаретВидео

10:07

"Мы не заинтересованы в фантастической идее": Зеленский оценил мирный план Трампа

10:07

Кейт Миддлтон приняла сложное решение

09:56

ВСУ перешли в контратаку и отбили позиции на важном участке фронта - ISW

09:56

Путинистку Шукшину полиция отправила в участок

09:41

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27

Реклама
09:29

"РФ нашла наше слабое место": Селезнев назвал 2 причины продолжения наступления армией РФ

09:25

Гороскоп на завтра 11 апреля: Девам - расходы, Стрельцам - хорошая новость

09:11

РФ атаковала две области, есть "прилеты", вспыхнули пожары: все подробностиФото

08:29

"Срочно необходимо": США продаст Украине комплектующие ЗРК Hawk на $138 млн

08:23

Бои шли полтора года: оккупанты захватили Первомайское - Deep State

08:10

Орский потоп: маленький рубикон с неплохими перспективамимнение

07:30

Церковный праздник 11 апреля: что запрещено делать в день святого мученика Антипы

07:25

Непросто будет найти лицо художника на картине за 8 секунд: загадка на сообразительность

07:21

Зеленский объяснил, почему Шольц не хочет поставлять Украине ракеты Taurus

06:34

Попытка Кэмерона помочь Украине с военной помощью США провалилась - The Guardian

06:10

Российские НПЗ продолжают горетьмнение

04:28

Зеленский о том, чем обернется для Украины мир на условиях Путина: будет много крови

04:00

Кейт Миддлтон во время химиотерапии нарушила королевскую традицию

03:32

Будут прорываться с 2 направлений: полковник ВСУ назвал главные цели наступления РФ

03:05

Только зоркие гении на это способны: найдите 7 отличий между фото за одну минуту

02:30

Есть только одно средство: как можно сбивать дальнобойные бомбы РФ – эксперт

02:00

Крутая штучка: 18-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась своим элитным автомобилем

02:00

Джеки Чан отпраздновал юбилей и порадовал фанатов ретроснимками

01:35

Когда сажать чеснок весной: есть одно важнейшее правило

00:29

Путинистка Эвелина Бледанс рассказала про смерть наркозависимой сестры

Реклама
00:11

Лобода показала взрослую красавицу-дочь

09 апреля, вторник
23:40

Любовница Путина просит вернуть его сетевой ресторан

23:39

Законопроект о мобилизации Рада может рассмотреть 10 апреля: какие положения остались

23:04

Жена Романа Сасанчина потеряла ребенка и раскрыла подробности трагедии

23:00

Удары Украины по НПЗ России: в США назвали причину, почему они против

22:40

Украина разработала план нового контрнаступления

22:24

Бои за Роботино: в ВСУ отреагировали на информацию о прорыве оккупантов

22:00

Александр Невзоров. Что общего у россиян и папуасовВидеоблоги

21:35

Почему хитрые узбеки пьют горячий чай в жаруВидео

21:29

Растения вянут и погибают: почему нельзя поливать цветы сверху

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять