Лишь самые умные решат головоломку: нужно найти трофей 30 секунд

Новая головоломка заставит поломать голову даже настоящих мастеров разгадывания подобных задач. У вас есть 30 секунд, чтобы найти трофей.

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Где-то на этом изображении есть трофей. Видите ли вы его? / mirror.co.uk

Головоломки заставляют нас мыслить нестандартно, чтобы найти правильный ответ. Они отлично помогают улучшить когнитивные функции и дают мозгу тренировку, которая поможет предотвратить дегенеративные заболевания и сохранить его активность. Всего одна головоломка в день способна сотворить чудеса, поэтому не стоит терять больше ни минуты - лучше разгадайте новую сложную головоломку. Все, что вам нужно сделать, это найти спрятанный трофей в раздевалке всего за 30 секунд.

Кстати, интересно ли вам узнать что-то новое о своем характере? В этом помогут психологические тесты по картинке. Если вы готовы узнать больше о себе, то новая оптическая иллюзия поможет в этом - Тест по картинке: есть ли у вас шестое чувство.

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А теперь посмотрите на картинку выше. Вы увидите троих человек в раздевалке. Похоже, что они только что закончили футбольный матч. Один из мужчин на фотографии все еще в форме, второй - переодевается, а третий только что вышел из душа и завернулся в полотенце.

Где-то на изображении находится трофей, и ваша задача выяснить, где именно.

По словам авторов головоломки, среднестатистическому человеку требуется 69 секунд, чтобы разгадать загадку и найти спрятанный трофей. Но если вы сможете сделать это менее чем за полминуты, то, возможно, вы - настоящий гений.

20% людей, пытающихся решить эту головоломку, в конечном итоге бросают полотенце и сдаются. Так что установите себе таймер и посмотрите, как быстро вы сможете решить эту задачу.

Правильный ответ. Как ни странно, трофей, который вы ищете, это не физический предмет в комнате. Это татуировка на ноге мужчины.

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал головоломку для любителей футбола: нужно найти все мячи всего за 20 секунд.

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