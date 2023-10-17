Лунный день 18 октября 2023: бизнес пойдет в гору, но в отношениях ждите измену

В этот день сновидения о путешествиях воспринимаются как положительный знак.

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Лунный календарь 18 октября / Главред, фото скриншот YouTube (Astrology Notes), flickr (Sylvia Sassen)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 18 октября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

18 октября - растущая Луна. До 11:56 ночи - 5-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 18 октября

18 октября представляет собой активный день, один из ключевых моментов в лунном цикле. Он благоприятен для реализации ваших планов, при условии, что вы настроены решительно и на успех. Пятый день Луны подходит для существенных изменений в различных сферах, но не путем исследования новых возможностей, а путем усовершенствования и укрепления существующего. Нововведения полезны, если вы тщательно проработали все аспекты и уверены, что они принесут вам процветание.

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Влияние Луны 18 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Ваши усилия, направленные на улучшение бизнеса, будут оправданы в очень короткие сроки и принесут значительные результаты. День подходит для спокойной работы, включая работу с информацией, документами и архивами. Не рекомендуется начинать новые дела или заключать сделки, лучше отложить такие начинания на более благоприятное время.

Здоровье: Важно сегодня поддерживать баланс в питании, избегая переедания и голода. Ограничьте потребление продуктов животного происхождения и рассмотрите вариант принимать травяные отвары. Заболевания, которые проявляются в этот день, следует воспринимать всерьез, иначе последствия могут быть серьезными. Обратите внимание на недомогания и приступьте к лечению немедленно.

Стрижка волос: Если у вас потребность в стрижке волос, то сегодня день вполне подходящий, так как, согласно лунной фазе, волосы будут расти быстрее.

Отношения и брак: Вы можете свободно выражать свои эмоции и чувства, и это будет вполне уместно, вас правильно поймут. Кроме того, вторая половина лунного дня идеально подходит для романтических свиданий. Однако, несмотря на все преимущества этого дня, не рекомендуется заключать брак. Существует вероятность нестабильности и неверности в отношениях, и это может сделать вашу семейную жизнь несколько менее гармоничной.

Сон в ночь с 17 на 18 октября

Обратите внимание на сновидения в течение этого дня, так как они могут содержать интересную информацию. Особенно полезно, если вам снится сцена плача, это может указывать на процесс очищения организма и его восстановление. Если ваши сновидения связаны с путешествиями или движением, это обычно воспринимается как положительный знак. Однако, если ваши сны содержат неприятные элементы, это может служить сигналом о необходимости уделить внимание своему здоровью.

Совет на 18 октября по лунному календарю

Это день можно считать проверкой ваших убеждений. Защищайте свои принципы, и вам это удастся с отличием. Если вам придется отстаивать честь и достоинство кого-то другого, не нужно сомневаться, так как истина на вашей стороне.

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