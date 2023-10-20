Лунный день 21 октября 2023: Месяц вещует сбывшиеся сны и повышеную чувствительность

Лунный календарь говорит, что вам могут задержать зарплату на работе или другую прибыль.

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Лунный календарь 21 октября / Главред, фото скриншот YouTube (Astrology Notes), flickr (Gabriel Caparó)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 21 октября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

21 октября - растущая Луна. С 15:16 - 8-й день лунного цикла. Луна в Козероге.

Влияние Луны на человека 21 октября

Благоприятный день для всех, кто сражается за справедливость. Энергия вашего организма продолжает увеличиваться, и теперь у вас появляются силы для активных действий и осуществления планов.

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Влияние Луны 21 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Это отличное время для начала новых дел и запуска проектов. Вы обретете уверенность в своих способностях и своем будущем. В этот период рекомендуется планировать и начинать новые проекты, взвешивать и набрасывать планы развития новых идей, тщательно разбирать проблемы и вопросы как будущего периода, так и те, которые остались нереализованными с предыдущего лунного месяца. В денежных делах не все идет гладко. Возможны задержки в получении прибыли и убытки. С другой стороны, вопросы недвижимости, а также различные организационные дела должны пройти без серьезных осложнений.

Здоровье: Уделите внимание профилактике и лечению болезней, не проживайте дни впустую. Откликнитесь на каждый сигнал, который посылает ваше тело, ведь боль всегда служит напоминанием о важности заботы о своем здоровье. Для облегчения мигреневых приступов можно воспользоваться аметистом.

Стрижка волос: Знак Козерога будет оказывать очень благоприятное воздействие на состояние ваших волос. При стрижке кончики волос укрепятся, что поможет предотвратить их сечение и выпадение, а также сделает волосы более мягкими и послушными. Химическая завивка и другие процедуры будут наносить минимальный вред, и любое окрашивание пройдет успешно.

Отношения и брак: Отмечается повышенная эмоциональная чувствительность, и вы можете тяжело переносить равнодушие, холодность и отчужденность близких людей. Как и в работе, в личной сфере наступает этап актуального переосмысления отношений, и вполне вероятно их завершение на самом высоком уровне. Стремительно зарождаются новые виды общения и знакомств. Вместе с увеличением Луны в этот период возрастает и жизненная энергия.

Сон в ночь с 20 на 21 октября

Сны сбываются.

Совет на 21 октября по лунному календарю

Особую силу сегодня имеют слова. В том числе и ложь - она сегодня очень разрушительна. В этот день лучше промолчать, так как сказанное не по делу отнимет у вас энергию и вы разрушите нужную ситуацию.

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