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Лунный календарь 28 декабря 2023: почему в этот день нельзя принимать лекарства

Лидия Неплях
27 декабря 2023, 19:13
Проведите день в веселой дружеской компании - это время контактов, торжеств, ярких событий, веселья, разговоров, песен и игр.
Лунный календарь на 28 декабря
Лунный календарь на 28 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (najllii, bona.fide8)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 28 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

28 декабря - убывающая Луна. С 16:47 - 17-й день лунного цикла. Луна в Раке.

Влияние Луны на человека 28 декабря

В этот день мы с легкостью обретаем внутреннюю свободу. Можно позволить себе некоторую волю, раскрепоститься и в полной мере насладиться весельем. Однако не следует терять голову, так как день наполнен неуправляемой энергией.

видео дня

Влияние Луны 28 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Считается, что день не слишком подходит для рутинной работы, составления отчетов и перенапряжения. Не стоит начинать новые дела, но можно заканчивать ранее начатые и незавершенные. Вероятно, что серьезные переговоры сегодня не будут успешными. Не рекомендуется связывать себя обязательствами - это день внутренней свободы, поэтому избегайте создания долгов и дачи обещаний. Сегодня - настоящий праздник вдохновения для творческих людей и искусства. День также благоприятен для путешествий и торговли, а также подходит для проведения финансовых операций.

Здоровье: Опасный день для травм и возможного проявления инфекционных болезней. Не рекомендуется принимать лекарства, особенно наркотического действия, так как существует высокий риск серьезных последствий. Хорошо подходят сауна и омолаживающие процедуры.

Стрижка волос: Может привести к заболеваниям и усилить психическое напряжение.

Отношения и брак: Проведите день в веселой дружеской компании - это время контактов, торжеств, ярких событий, веселья, разговоров, песен, игр и, возможно, физических упражнений. Благоприятно активное общение и налаживание связей. Считается, что этот день благоприятен для заключения брака - такой союз будет прочным, а любовь и сексуальная гармония супругов будут согревать союз долгие годы.

Совет на 28 декабря по лунному календарю

Будьте внимательны, чтобы ваше веселье не переросло в чрезмерное разгулье и грубое пьянство. Помните, что энергии дня требуют тщательного контроля. Избегайте ситуаций, где возможны сильные эмоциональные реакции.

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