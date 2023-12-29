Лунный календарь 30 декабря 2023: критический день для людей со слабой психикой

Простите обидчиков и попросите прощения у обиженных в этот день.

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Місячний календар на 30 грудня / Колаж Главред, фото Instagram (taosskivalley, ____verena)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 30 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

30 декабря - убывающая Луна. С 19:30 - 19-й день лунного цикла. Луна во Льве.

Влияние Луны на человека 30 декабря

Часто достаточно всего лишь одного неосторожного слова или взгляда, чтобы оказаться в центре конфликта. Поэтому, чтобы сохранить равновесие, будьте внимательны к удержанию состояния покоя. Поглядите назад, вспомните, с кем вы были несправедливы, и кто причинил вам боль. Простите обидчиков и попросите прощения у обиженных. Именно таким образом можно исправить ошибки прошлого, которые искажают наше настоящее и создают проблемы.

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Влияние Луны 30 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Что касается бизнеса и денег, сегодня рекомендуется отложить серьезные дела и не заключать новые договоры. Обсуждайте текущие вопросы, но оставьте переговоры о нововведениях на другой день. Будьте осторожны с финансовыми вопросами, избегайте займов и возврата долгов из-за риска мошенничества.

Здоровье: Здоровье сегодня особенно важно. Для тех, кто имеет травмированную психику, считается, что этот день критичен. Остерегайтесь отравлений и следите за питанием.

Стрижка волос: Сегодняшняя стрижка волос благоприятна для слабых, тусклых и тонких волос, помогая сделать их более крепкими и гуще. Кроме того, она может стать поводом для новых знакомств и дружбы.

Отношения и брак: В отношениях не поддавайтесь провокациям и избегайте провоцирования других. Не фокусируйтесь на разъяснении отношений, чтобы не запутаться еще больше. Помните, что ваше поведение влияет на то, как с вами обращаются. Лучше минимизировать контакты и не отвечать на телефонные звонки без необходимости. Относительно брака, считается, что этот день неудачен как для вступления в брак, так и для его расторжения.

Сон в ночь с 29 на 30 декабря

Что касается снов, они могут быть пугающими в эти сутки, но стоит помнить, что они не сбудутся.

Совет на 30 декабря по лунному календарю

Нужно быть предельно осторожным в окружении людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических или мощных медикаментов, поскольку они способны причинить вред не только эмоционально, но и физически.

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