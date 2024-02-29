Лунный календарь на 1 марта: какие возможности нельзя упускать в этот день

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 1 марта согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
1 марта - убывающая Луна. С 23:59 - 22-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.
Влияние Луны на человека 1 марта
Пробуждаются чувства гордости и справедливости, а также ощущение упорядоченности. Люди приобретают решимость изменить что-то или решить накопившиеся вопросы. Это день близости, иногда переходящий в дружескую интимность.
Влияние Луны 1 марта по сферах жизни
Бизнес и деньги: Сегодня благоприятное время для начала работы на новом месте — вас ждет неудержимое продвижение вперед на новом поприще и быстрый профессиональный рост. В работе и реализации планов вы можете рассчитывать на поддержку коллег. Совместная работа, совместное решение проблем и составление стратегий будут очень продуктивны.
Не упустите возможность получить сегодня интересные предложения о расширении бизнеса или установлении новых контактов. Расширение активности за пределами страны будет особенно перспективным — сотрудничество с иностранными партнерами сегодня обещает многое. Эти контакты могут существенно улучшить ваше финансовое положение в будущем.
Сегодня особенно подходящее время для людей творческих искусств. Это отличное время для проведения творческих мероприятий, концертов и выставок. Это время для движения вперед и решения финансовых вопросов.
Здоровье: Болезни не представляют опасности, но больному нужен серьезный и заботливый уход. Сегодня легко отказаться от вредных привычек во благо своего здоровья. Не стоит перегружать печень — существует опасность отравления ядами и токсинами. Рекомендуется проведение процедур по очищению крови, употребление травяных настоек и таких продуктов, как морковь, клюква, свекла, рябина и гранат. Также рекомендуется принятие ванн, душа, обливания, закаливания, фитотерапия и поддержание гигиены — другими словами, любые физические и духовные практики очищения.
Стрижка волос: Окрашивание будет успешным, особенно если выбран светлый оттенок.
Отношения и брак: Это время дружбы и объединения, которое благоприятствует путешествиям или общению со старыми друзьями. Не забывайте также о родственниках, находящихся далеко. Считается, что сегодняшний день благоприятен для заключения брака.
Совет на 1 марта по лунному календарю
Важное условие: надо быть честным и справедливым даже в мелочах.
Сон на 1 марта по лунному календарю
Сны сегодня не имеют особого значения.
Что стоит учитывать читателю
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