Лунный календарь на 25 февраля: какие проблемы влечет за собой день

Считается, что этот день не самый подходящий для рутинной работы.

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Лунный календарь на 25 февраля / Коллаж Главред, фото flickr (Christina)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 25 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

25 февраля - убывающая Луна. С 18:53 - 17-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 25 февраля

В этот день мы легко обретаем внутреннюю свободу. Можно позволить себе некоторую свободу, развязаться и насладиться жизнью. Однако не стоит терять голову, поскольку день наполнен неуправляемой энергией.

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Влияние Луны 25 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Считается, что этот день не самый подходящий для рутинной работы, составления отчетов и перенапряжения. Не рекомендуется начинать новые дела, но можно завершать уже начатые. Вероятно, что серьезные переговоры сегодня не принесут результатов. Лучше не брать на себя обязательства, так как это день внутренней свободы. День является праздником вдохновения для творческих людей и искусства. Также он подходит для путешествий, торговли и финансовых операций.

Здоровье: Это опасный день для травм и возможного заражения. Не следует принимать лекарства, особенно наркотические, так как последствия могут быть серьезными. Рекомендуется посещение сауны и омолаживающих процедур.

Стрижка волос: Может повлечь за собой проблемы со здоровьем и повышенное напряжение на психику.

Отношения и брак: Лучше провести день в дружеской компании, так как это время контактов, веселья и ярких событий. Активное общение и установление связей будет благоприятным. Этот день считается благоприятным для заключения брака. Такой союз будет прочным, а любовь и гармония будут сопровождать супругов долгие годы.

Совет на 25 февраля по лунному календарю

Необходимо следить, чтобы веселье не переросло в необузданное поведение и чрезмерное употребление алкоголя. Контроль над энергией дня очень важен. Лучше избегать ситуаций, где может возникнуть эмоциональная реакция.

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