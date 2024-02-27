Лунный календарь на 28 февраля: к чему стоит подготовиться в начале дня

Обращение к начальству по поводу небольших вопросов может быть успешным, стоит рискнуть.

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Лунный календарь на 28 февраля / Коллаж Главред, фото freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 28 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

28 февраля - убывающая Луна. С 23:09 - 19-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.

Влияние Луны на человека 28 февраля

В эти лунные сутки энергетика может привести к чувству пассивности, особенно после напряжённого предыдущего дня. Существует опасность поддаться влиянию других и начать имитировать их поведение. Важно не поддаваться влиянию ни окружающих, ни своих собственных иллюзий; устоять перед искушением погрязнуть в низших инстинктах и тёмных мыслях. Большинство неприятных комментариев о вас сегодня, вероятно, несут в себе зерно правды, поэтому не следует обижаться, а лучше задуматься, как исправить свои недостатки.

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Влияние Луны 28 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Рекомендуется отложить важные деловые встречи, так как этот день не самый благоприятный для серьёзной работы. Лучше заняться текущими задачами или, при необходимости, уделить время отдыху. Полезно сосредоточиться на областях, связанных с научными исследованиями, творчеством или искусством. Обращение к начальству по поводу небольших вопросов может быть успешным. Также благоприятно разрешать простые финансовые вопросы.

Здоровье: Воздержание от употребления алкоголя и курения рекомендуется, а также полезно провести процедуры очищения кишечника и небольшой голодный день. Хирургические вмешательства, если возможно, лучше перенести. Следует обратить внимание на состояние почек. Рекомендуется очистка кожи, массаж, процедуры омоложения и посещение бань. Подъём пораньше и ложьба попозже могут быть полезными в этот день, так как потребность во сне снижена. В рационе питания стоит увеличить потребление орехов и растительных масел, а ограничить потребление мяса.

Стрижка волос: Сегодняшняя стрижка поможет подчеркнуть вашу харизму, придать силы и укрепить здоровье. К тому же, форма прически будет дольше оставаться в порядке, так как Луна находится в стадии убывания, что замедляет рост волос. Если вы решите изменить цвет волос, выберите тот, который был у вас в самые успешные периоды жизни.

Отношения и брак: Первая половина лунного дня может быть временем конфликтов, раздоров и внезапных неприятностей. Трудности в работе и личной жизни, несоответствующая самооценка, ссоры с коллегами и близкими могут возникнуть из-за непонимания и эгоизма. Этот день не подходит для заключения брака, и лучше воздержаться от интимных отношений.

Совет на 28 февраля по лунному календарю

Рекомендуется проявлять рассудительность, осторожность и внимательность. Этот день не подходит для работы с ароматами, поэтому лучше избегать их вдыхания, выбора парфюмерии и использования духов и дезодорантов.

Сон на 28 февраля по лунному календарю

Сон может дать подсказки по пути к выздоровлению.

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