Лунный календарь на 28 февраля: к чему стоит подготовиться в начале дня

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 28 февраля согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
28 февраля - убывающая Луна. С 23:09 - 19-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.
Влияние Луны на человека 28 февраля
В эти лунные сутки энергетика может привести к чувству пассивности, особенно после напряжённого предыдущего дня. Существует опасность поддаться влиянию других и начать имитировать их поведение. Важно не поддаваться влиянию ни окружающих, ни своих собственных иллюзий; устоять перед искушением погрязнуть в низших инстинктах и тёмных мыслях. Большинство неприятных комментариев о вас сегодня, вероятно, несут в себе зерно правды, поэтому не следует обижаться, а лучше задуматься, как исправить свои недостатки.
Влияние Луны 28 февраля по сферах жизни
Бизнес и деньги: Рекомендуется отложить важные деловые встречи, так как этот день не самый благоприятный для серьёзной работы. Лучше заняться текущими задачами или, при необходимости, уделить время отдыху. Полезно сосредоточиться на областях, связанных с научными исследованиями, творчеством или искусством. Обращение к начальству по поводу небольших вопросов может быть успешным. Также благоприятно разрешать простые финансовые вопросы.
Здоровье: Воздержание от употребления алкоголя и курения рекомендуется, а также полезно провести процедуры очищения кишечника и небольшой голодный день. Хирургические вмешательства, если возможно, лучше перенести. Следует обратить внимание на состояние почек. Рекомендуется очистка кожи, массаж, процедуры омоложения и посещение бань. Подъём пораньше и ложьба попозже могут быть полезными в этот день, так как потребность во сне снижена. В рационе питания стоит увеличить потребление орехов и растительных масел, а ограничить потребление мяса.
Стрижка волос: Сегодняшняя стрижка поможет подчеркнуть вашу харизму, придать силы и укрепить здоровье. К тому же, форма прически будет дольше оставаться в порядке, так как Луна находится в стадии убывания, что замедляет рост волос. Если вы решите изменить цвет волос, выберите тот, который был у вас в самые успешные периоды жизни.
Отношения и брак: Первая половина лунного дня может быть временем конфликтов, раздоров и внезапных неприятностей. Трудности в работе и личной жизни, несоответствующая самооценка, ссоры с коллегами и близкими могут возникнуть из-за непонимания и эгоизма. Этот день не подходит для заключения брака, и лучше воздержаться от интимных отношений.
Совет на 28 февраля по лунному календарю
Рекомендуется проявлять рассудительность, осторожность и внимательность. Этот день не подходит для работы с ароматами, поэтому лучше избегать их вдыхания, выбора парфюмерии и использования духов и дезодорантов.
Сон на 28 февраля по лунному календарю
Сон может дать подсказки по пути к выздоровлению.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Читайте также:
- Лунный календарь на 28 января: почему в этот день стоит вставать с постели раньше
- Гороскоп на завтра 28 февраля 2024: Скорпионам - подстава, Близнецам пора расслабиться
- Китайский гороскоп на 28 февраля: Быку - удачный день, Козе - рухнувшие надежды