Лунный календарь на июнь 2024: лучшие дня для поездок и лечения

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

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Лунный календарь на июнь 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Лунный календарь на июнь 2024 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Он поможет вам определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

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Фазы Луны в июне 2024 года:

Убывающая луна 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня Новолуние 5, 6, 7, 8 июня Растущая луна 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня Полнолуние 20, 21, 22, 23 июня

Лунный календарь на июнь - благоприятные дни

Для новых начинаний: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Для работы: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24.

Для лечения зубов: 3, 4, 5, 12, 13, 14, 23, 24, 30.

Для поездок: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21.

Для свадьбы: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 23, 24, 30.

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Лунный календарь на июнь - неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни в июне 2024: 1, 2, 28, 29, 30.

Не совсем благоприятные дни: 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25.

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