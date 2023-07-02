Медсестра бросила работу ради странного занятия: теперь она получает 230 тысяч

28-летняя девушка получает огромные деньги, которые она не смогла бы заработать в больнице.

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Медсестра бросила работу ради странного занятия / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

28-летняя Амелия из Лондона очень тщательно ухаживает за ногами, чтобы ее пальцы выглядели красивыми для ее поклонников.

Бывшая медсестра теперь зарабатывает целое состояние на своих снимках ног. Красавица следит за тем, чтобы ее ногти были идеальными, так как подписчики с фут-фетишем платят большие деньги за ее контент, пишет Dailystar.

Недавно она поняла, сколько денег она может заработать на своих ногах, и теперь все остальное - история.

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Амелия рассказала, как она встречается со своими клиентами через Fun With Feet.

"Мне потребовалось всего пара недель создания контента, чтобы понять... ух ты, я могу зарабатывать серьезные деньги. Менее чем за 6 месяцев я уже заработала тысячи благодаря тому, что люди открывали мои коллекции. И это даже без учета индивидуальных запросов!", - призналась девушка.

Амелия считает, что ее контент выделяется.

"Я знаю, чего действительно хотят мои поклонники. Я рассказываю историю о том, что я делала со своими ногами, что я чувствовала, что я знаю, что это заставит их чувствовать...", - призналась девушка.

Амелия, которая зарабатывает около 5 000 фунтов стерлингов (234 654 гривен) в месяц, получает самые разные просьбы.

Один поклонник попросил ее намазать пальцы ног лосьоном и при этом стонать ее имя, а другой хотел, чтобы она намазала ноги печеными бобами.

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