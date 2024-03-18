Медсестра хосписа рассказала, что делают собаки, когда их хозяин вот-вот умрет

Собаки живут не так долго, как люди, поэтому все переживают из-за потери своего питомца, но иногда бывает, что собакам приходится переживать потерю своего хозяина.
41-летняя медсестра хосписа Джули Макфадден утверждает, что собаки не остаются в стороне от смерти хозяина, когда тот уходит из жизни по естественным причинам, поскольку они чувствуют его проблемы со здоровьем, рассказала она в своем видео в TikTok.
Что такое хоспис?
Хоспис — это учреждение, где осуществляется комплексная поддержка умирающих для оказания паллиативной помощи (преимущественно онкологическим больным) в последней стадии заболевания.
"Как медсестра хосписа, я не только считаю, что животные скорбят, но и думаю, что они знают, когда их хозяева умирают", - призналась Джули.
Она рассказала, что видела подобное.
"Я видела, как животные, домашние питомцы, защищают своих умирающих хозяев, ложась с ними в постель, облизывая их, чтобы успокоить, обнимая их, спят под их кроватью, никогда не покидая своего хозяина", - поделилась Джули.
По ее словам, животные "перенимали симптомы своего хозяина": у них была тошнота, рвота, усталость, они хромали или отказывались ходить, когда их хозяин не мог ходить, а также отказывались от еды, как их хозяева.
"От этого хочется плакать. Я видела, как они воют, издают звуки, когда их хозяева умирают. Животные связаны между собой сильнее, чем мы можем себе представить", - подытожила медсестра.
Смотрите видео о том, что делают собаки, когда их хозяин скоро умрет:
@hospicenursejulie#stitch with @theanxiousakitamum #petloss#grieving#grieftok#petgrief#hospicenursejulie#griefandloss#hospice#death♬ original sound - ? Hospice nurse Julie ?
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