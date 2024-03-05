Спасатели нашли погрязшую в канаве собаку, но их ждал сюрприз

Мужчины явно не ожидали такого поворота событий.

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Спасатели обнаружили погрязшую в канаве собаку, но их ждал сюрприз / Фото: facebook.com/CleethorpesWildlifeRescue

Спасатели животных прибыли в один из парков Англии по сообщению о застрявшей в канаве собаке, но, прибыв на место, обнаружили нечто интересное.

Организация Cleethorpes Wildlife Rescue написала в Facebook, что волонтеры-спасатели были направлены в парк Торп в районе пляжа Клитхорпс после получения нескольких сообщений о собаке, застрявшей в грязной канаве.

"Пока наши добровольцы направлялись в этот район, мы обсудили с волонтерами из организации Charlie's Angels Lost and Found Pets план действий и местонахождение животного", - говорится в сообщении.

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Прибывшие спасатели обнаружили, что грязная собака на самом деле была "статуей, которую спас один из сотрудников на месте".

"Спасибо тем, кто сообщил о происшествии с добрыми намерениями, и спасибо нашим волонтерам-спасателям на воде за их немедленную реакцию - они прибыли на место происшествия и были готовы к работе менее чем через 20 минут", - говорится в сообщении.

Спасенный собака / Фото: facebook.com/CleethorpesWildlifeRescue

Ранее мы рассказывали, что женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного, но люди назвали это имя "ужасным". Она захотела дать малышу имя Фокс. Десятки людей отреагировали на публикацию, некоторые сказали, что знают детей по имени Фокс, но другие резко критиковали это имя.

Недавно мужчина поведал упоительную историю, связанную с именем пса. Поскольку пса породы "золотистый ретривер" зовут Борис - как бывшего премьера Британии - то посетители паба от такого обычно гомерически хохочут.

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