Министр устал: в Нидерландах топ-чиновник ушел в отпуск на 3 месяца

В Нидерландах топ-чиновник ушел в отпуск на 3 месяца / 1zoom.ru

В Нидерландах министр экономики и климатической политики Бас ван'т Ваут ушел в отпуск минимум на три месяца. Причиной столь длительного отдыха стало выгорание на работе.

Правительство уже пожелало ван'т Вауту успешно восстановиться.

Как говорится в сообщении правительства Нидерландов, обязанности ван'т Ваута будет исполнять нынешний министр иностранных дел Стеф Блок, а должность Блока временно перейдет министру иностранной торговли и сотрудничества по развитию Сигриду Каагу.

Дополнительно в министерстве экономики и климатической политики создадут должность государственного секретаря.

Ранее психологи рассказали, как избежать эмоциального выгорания. Специалисты дали несколько советов тем людям, кто не хочет пострадать от эмоциального выгорания.