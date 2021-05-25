Министр устал: в Нидерландах топ-чиновник ушел в отпуск на 3 месяца

Правительство уже пожелало ван'т Вауту успешно восстановиться.
В Нидерландах министр экономики и климатической политики Бас ван'т Ваут ушел в отпуск минимум на три месяца. Причиной столь длительного отдыха стало выгорание на работе.
Правительство уже пожелало ван'т Вауту успешно восстановиться.
Как говорится в сообщении правительства Нидерландов, обязанности ван'т Ваута будет исполнять нынешний министр иностранных дел Стеф Блок, а должность Блока временно перейдет министру иностранной торговли и сотрудничества по развитию Сигриду Каагу.
Дополнительно в министерстве экономики и климатической политики создадут должность государственного секретаря.
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Автор: Диана Беловодская