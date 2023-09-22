Можно ли класть телефон экраном вверх: не убивайте свой гаджет

Телефон - гаджет, которым в современном мире пользуется огромное множество людей. Однако не все знают, как с ним обращаться, чтобы он работал дольше и не выходил из строя. Мы расскажем, можно ли класть телефон экраном вверх и как это делать правильно.
Как правильно класть телефон - экраном вниз или вверх
Каждый из нас хочет, чтобы телефон служил как можно дольше и не выходил из строя. Для этого необходимо знать основне советы о том, как правильно с ним обращаться. В момент, когда вы кладете телефон на поверхность, важно следить за тем, чтобы экран был опущен вниз. Это нужно для того, чтобы камера на задней панели не царапалась об эту поверхность и телефон не утратил качество съемки. Однако также люди довольно часто допускают другую ошибку - кладут телефон поверх другого телефона.
Почему нельзя класть телефон на телефон
Телефон - это не только то, что упрощает жизн человека, но и то, что может ему навредить. Категорически не стоит класть телефон друг на друга. Всё дело в том, что таким образом мы самостоятельно умножаем радиосигналы, которые в большом количестве вредят тем, кто находится рядом с гаджетами.
Почему нельзя класть телефон рядом
Также помимо того, что ради своего здоровья не стоит класть телефон на телефон, необходимо помнить, что телефон не стоит класть и возле головы перед сном. Электромагнитное поле гаджета всю ноч будет оказывать не самое лучшее влияние на мозг человека, чего стоит избегать.
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