Можно ли класть телефон экраном вверх: не убивайте свой гаджет

Главред расскажет, почему нельзя класть телефон на телефон и как правильно обращаться с гаджетом, чтобы не испортить его.

https://glavred.info/life/mozhno-li-klast-telefon-ekranom-vverh-sohranite-svoy-gadzhet-v-celostnosti-10502827.html Ссылка скопирована

Можно ли класть телефон экраном вверх / коллаж: Главред, фото: скриншот

Телефон - гаджет, которым в современном мире пользуется огромное множество людей. Однако не все знают, как с ним обращаться, чтобы он работал дольше и не выходил из строя. Мы расскажем, можно ли класть телефон экраном вверх и как это делать правильно.

Как правильно класть телефон - экраном вниз или вверх

Каждый из нас хочет, чтобы телефон служил как можно дольше и не выходил из строя. Для этого необходимо знать основне советы о том, как правильно с ним обращаться. В момент, когда вы кладете телефон на поверхность, важно следить за тем, чтобы экран был опущен вниз. Это нужно для того, чтобы камера на задней панели не царапалась об эту поверхность и телефон не утратил качество съемки. Однако также люди довольно часто допускают другую ошибку - кладут телефон поверх другого телефона.

Почему нельзя класть телефон на телефон

Телефон - это не только то, что упрощает жизн человека, но и то, что может ему навредить. Категорически не стоит класть телефон друг на друга. Всё дело в том, что таким образом мы самостоятельно умножаем радиосигналы, которые в большом количестве вредят тем, кто находится рядом с гаджетами.

видео дня

Почему нельзя класть телефон рядом

Также помимо того, что ради своего здоровья не стоит класть телефон на телефон, необходимо помнить, что телефон не стоит класть и возле головы перед сном. Электромагнитное поле гаджета всю ноч будет оказывать не самое лучшее влияние на мозг человека, чего стоит избегать.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.