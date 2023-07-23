УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Начался период массовых обстрелов": названы 8 городов Украины, где РФ готовит атаку - прогноз

Мария Тупик
23 июля 2023, 15:42 обновлено 23 июля, 15:49
64
Астролог Ангелина Вакулина прогнозирует, что РФ устроит атаку еще на 8 городов Украины, как это происходит в Одессе.
Прогноз для Украины, война в Украине
Прогноз для Украины на ближайшее время / Коллаж Главред, фото t.me/KOS_ZSU

Россия уже несколько дней терроризирует юг Украины ночными обстрела. Одесса принимает вражеские удары на себя. По словам астролога Ангелины Вакулиной, россияне готовят новые массовые удары по Украине.

"Начинается активный период массовых обстрелов. К сожалению впереди тяжелые ночи и "прилеты" без тревог", - прогнозирует астролог Вакулина, пишет Главред.

Какие города могут оказаться под ударом России

Киев, Чернигов, Суммы, Житомир. "Будут "прилеты", совсем скоро особенно активно, часто и неожиданно", - говорит астролог.

видео дня

По ее словам Днепр, Одесса, Николаев, Запорожье остаются в зоне риска.

"Могут быть "прилеты" в жилые дома", - предупредила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Кроме того, оккупанты будут "раскручивать тему про аварию на ЗАЕС.

"Они хотят держать в страхе всех", - говорит астролог Вакулина.

По прогнозу астролога, Харьков ждет очень плохой период.

"Харьков - держитесь и берегите себя. Очень плохой и тяжелый период для города. Восток по-прежнему остается самым тяжелым направлением. Готовят провокации и может быть применено химическое оружие", - добавила Вакулина.

Астролог добавляет, что наступления не видно ни в одном из направлений.

"Киевская дамба - пока никаких изменений не будет. Больше запугиваний и разговоров. А вот света периодически может снова не быть", - говорит она.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Массовый обстрел Украины

Россия после выхода из зернового соглашения начала массово бомбить Украину,

Только 23 июля Россия выпустила по Одессе 19 ракет разного типа. Силам ПВО удалось сбить 9.

Оккупанты совершили комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Читайте также:

война в Украине обстрелы астрологический прогноз ракетный удар Ангелина Вакулина
Реклама

Главное за день

Войска РФ в Крыму ждет удар: Братчук рассказал, как ВСУ ответят за Одессу

Войска РФ в Крыму ждет удар: Братчук рассказал, как ВСУ ответят за Одессу

15:22 Украина
Россия готовит новый удар по самой важной энергетической системе Украины - ГУР

Россия готовит новый удар по самой важной энергетической системе Украины - ГУР

14:39 Украина
ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: армия вычищает территорию

ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: армия вычищает территорию

13:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:58

Играет в длинную: эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости

15:43

Простой трюк для iPhone, который мгновенно освободит место на устройстве

15:42

"Начался период массовых обстрелов": названы 8 городов Украины, где РФ готовит атаку - прогноз

15:24

"Слезы на глаза наворачиваются": мама Королёвой изменилась до неузнаваемости

15:22

Войска РФ в Крыму ждет удар: Братчук рассказал, как ВСУ ответят за Одессу

РФ ночью ударила 5 видами ракет по Одессе: разрушен Собор, пострадали 22 человекаРФ ночью ударила 5 видами ракет по Одессе: разрушен Собор, пострадали 22 человека
15:16

Как одесситка Тодоренко отреагировала на обстрел ОдессыВидео

15:04

Все в обломках: известный ведущий оказался в эпицентре удара по ОдессеФото

14:39

Россия готовит новый удар по самой важной энергетической системе Украины - ГУР

14:37

Ротару отреагировала на удар россиян по Одессе

Реклама
14:23

"Клоны" проговариваются: эксперт объяснил, как вычислить двойника ПутинаВидео

13:52

Не нужно тереть часами: чем отмыть руки от грибов

13:48

Гороскоп на завтра 24 июля 2023: Рыбам – наслаждение, Овну - вечеринка

13:45

ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: армия вычищает территорию

13:30

"Будут хорошие новости": Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ

13:28

Пекло будет везде: в Украину идет самая сильная жара этого лета

12:38

"Хотят в Варшаву": Лукашенко "накапал" Путину на "вагнеровцев"

12:37

Путин и Лукашенко разразились фантазиями о контрнаступлении ВСУ

12:27

Готовят новый удар по Украине: Россия срочно убрала все корабли из Черного моря

12:20

Просто "вау": девушка показала, чем отмыть пригоревший жир в духовкеВидео

12:02

Девушка наотрез отказалась идти на свадьбу подруги: причина вас удивит

Реклама
11:54

Блокада зернового коридора РФ: эксперт раскрыл неожиданную цель Москвы

11:51

Буферная зона вокруг Луганщины: в Британии раскрыли планы РФ в районе Купянска

11:41

"Все спланированные цели уничтожены": в России опозорились признанием об ударе по ОдессеФото

11:03

Готовьте сразу 30 банок: хрустящие и самые лучшие огурцы на зиму - быстрый рецептВидео

10:57

"Полнейшее безумие": Трамп опозорился бредятиной насчет приема Украины в НАТО

10:49

РФ атакует Одессу, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря – Данилов

10:31

В чем польза абрикоса: почему их нужно есть именно женщинам

10:12

"Они почувствуют этот ответ": Зеленский пригрозил РФ за массовый удар по ОдессеФото

09:58

ВСУ проламывают контрбатарейную оборону РФ и бьют по тылам врага — ISW

09:36

ВСУ – об атаке РФ на Одессу: враг применил 19 ракет, есть попадания в домаФото

09:34

Как понять, что кошка радуется: 3 способа понять, что она в восторге от человека

09:06

Мы не вступим ни в какое НАТО до конца войны , и даже после - не фактмнение

09:04

РФ копит ракеты: Жданов спрогнозировал цели нового массированного удара врага

08:38

Финансовый гороскоп на неделю с 24 июля по 30 августа: кому суждено разбогатеть

08:27

Почему Украине не дают ракеты ATACMS: в Пентагоне назвали неожиданную причину

06:01

Как погасить морскую торговлю Россиимнение

05:29

Август начнется с жары: какой будет погода в последний месяц лета

04:30

Жданов – об аресте Гиркина: "пострадал" из-за Пригожина, ему все "объяснят"

04:00

Какой сегодня праздник 23 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:05

Едят ли свиные хвосты: поразительный ответ просто "убьет наповал"

Реклама
02:15

"Это реально сделать до конца 2023 года": полковник рассказал, как можно освободить Крым

01:30

"Не любят оппонентов": Эйдман рассказал, как в РФ подавляют любую критику Путина

00:27

РФ может начать новую войну: у Зеленского раскрыли цель и сценарий Кремля

22 июля, суббота
23:51

"Поняла, что облажалась": хромающая Седокова завалила выступление на российском канале

23:50

Решить невозможно: только гений найдет ошибку на изображении комнаты за 12 секунд

23:30

"Думает стабильно, поступает по-разному": эксперт сказал, как предсказать поведение Путина

22:40

У оккупантов началась паранойя из-за ударов по Крымскому мосту - ЦНС

22:07

Путин из-за страха начал чистки в армии РФ после мятежа Пригожина – The Times

21:39

В авто сильно "прилетело": экс-главарь "ДНР" Бородай попал под обстрел на Донбассе

21:08

Киев срочно созывает Совет Украина-НАТО: Зеленский назвал причину

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять