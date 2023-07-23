"Начался период массовых обстрелов": названы 8 городов Украины, где РФ готовит атаку - прогноз

Астролог Ангелина Вакулина прогнозирует, что РФ устроит атаку еще на 8 городов Украины, как это происходит в Одессе.

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Прогноз для Украины на ближайшее время / Коллаж Главред, фото t.me/KOS_ZSU

Россия уже несколько дней терроризирует юг Украины ночными обстрела. Одесса принимает вражеские удары на себя. По словам астролога Ангелины Вакулиной, россияне готовят новые массовые удары по Украине.

"Начинается активный период массовых обстрелов. К сожалению впереди тяжелые ночи и "прилеты" без тревог", - прогнозирует астролог Вакулина, пишет Главред.

Какие города могут оказаться под ударом России

Киев, Чернигов, Суммы, Житомир. "Будут "прилеты", совсем скоро особенно активно, часто и неожиданно", - говорит астролог.

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По ее словам Днепр, Одесса, Николаев, Запорожье остаются в зоне риска.

"Могут быть "прилеты" в жилые дома", - предупредила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Кроме того, оккупанты будут "раскручивать тему про аварию на ЗАЕС.

"Они хотят держать в страхе всех", - говорит астролог Вакулина.

По прогнозу астролога, Харьков ждет очень плохой период.

"Харьков - держитесь и берегите себя. Очень плохой и тяжелый период для города. Восток по-прежнему остается самым тяжелым направлением. Готовят провокации и может быть применено химическое оружие", - добавила Вакулина.

Астролог добавляет, что наступления не видно ни в одном из направлений.

"Киевская дамба - пока никаких изменений не будет. Больше запугиваний и разговоров. А вот света периодически может снова не быть", - говорит она.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Массовый обстрел Украины

Россия после выхода из зернового соглашения начала массово бомбить Украину,

Только 23 июля Россия выпустила по Одессе 19 ракет разного типа. Силам ПВО удалось сбить 9.

Оккупанты совершили комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

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