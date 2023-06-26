Надо всего 2 ингредиента: девушка показала лучший способ очистки оконных рам

Пользователь Instagram поделилась гениальным лайфхаком для очистки оконных рам.
В недавнем видео девушка по имени Лори поделилась коротким, но содержательным видео, на котором показала веселый и рабочий способ очистки направляющих для раздвижных окон и дверей.
Сначала Лори рассыпала около чашки пищевой соды по загрязненной раме. Затем она наливает немного дистиллированного белого уксуса на пищевую соду, активируя химическую реакцию.
Последний шаг прост: подождать, пока пузырьки закипят, и вытереть остатки уксуса влажной тряпкой.
"Это действительно лучший способ очистить эти надоедливые оконные следы!", - написала Лори в подписи к видео.
"Я всегда с ужасом жду мытья окон, но это средство значительно облегчает процесс!", - призналась девушка.
Почему сода и уксус?
Используя пищевую соду и уксус вместо химических чистящих средств, вы можете сэкономить деньги, используя для мытья окон продукты, которые уже есть у вас на кухне, а также избежать вредных побочных эффектов многих химических чистящих средств.
Смотрите видео о том, как очистить оконные рамы:
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