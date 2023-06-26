Надо всего 2 ингредиента: девушка показала лучший способ очистки оконных рам

Она показала веселый и рабочий способ очистки направляющих для раздвижных окон и дверей.

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Девушка показала лучший способ очистки оконных рам / Коллаж Гравред, фото: скриншот с видео

Пользователь Instagram поделилась гениальным лайфхаком для очистки оконных рам.

В недавнем видео девушка по имени Лори поделилась коротким, но содержательным видео, на котором показала веселый и рабочий способ очистки направляющих для раздвижных окон и дверей.

Сначала Лори рассыпала около чашки пищевой соды по загрязненной раме. Затем она наливает немного дистиллированного белого уксуса на пищевую соду, активируя химическую реакцию.

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Последний шаг прост: подождать, пока пузырьки закипят, и вытереть остатки уксуса влажной тряпкой.

"Это действительно лучший способ очистить эти надоедливые оконные следы!", - написала Лори в подписи к видео.

Девушка показала лучший способ очистки оконных рам / скриншот с видео

"Я всегда с ужасом жду мытья окон, но это средство значительно облегчает процесс!", - призналась девушка.

Почему сода и уксус?

Используя пищевую соду и уксус вместо химических чистящих средств, вы можете сэкономить деньги, используя для мытья окон продукты, которые уже есть у вас на кухне, а также избежать вредных побочных эффектов многих химических чистящих средств.

Смотрите видео о том, как очистить оконные рамы:

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