Настоящие украинские пампушки с заварным кремом: известный повар показал рецепт

Главред расскажет, как приготовить пампухи и порадовать ими детей.

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Настоящие украинские пампушки с заварным кремом / коллаж: Главред, фото: скриншот

В украинской кухне есть множество разных рецептов не только соленых блюд, но и десертов. Мы расскажем, как приготовить настоящие украинские пампушки, которые всегда так любят дети.

Что нужно на пампушки

Один из лучших поваров в Украине и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский показал рецепт удивительных пампушек, которые приготовил вместе с детьми.

Ингредиенты:

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250г молока

1 яйцо

50г масла 82.5%

3 ст. л. сахара с горкой

11г дрожжей сухих

25-30г живых дрожжей

щепотка соли

450г муки

1 ст. л. коньяка

растительное масло для жарки 500г

Как приготовить украинские пампушки

В теплое молоко необходимо ввести сахар и сухие дрожжи, дать активизироваться дрожжам 10-14 минут до образования пены, затем добавить половину муки, замешать тесто и поставить в теплое месте под пленкой. Когда хорошо подойдет, обмять, ввести яйцо, вымешать, ввести растопленное, еще теплое сливочное масло, снова вымешать, ввести оставшуюся муку - снова хорошо вымешать руками, заканчивая процесс на столе. При необходимости добавлять муку. В целом на тесто может уйти около 440г муки, соль стоит класть во вторую часть муки.

Коньяк или водку в тесто можно вводить вместе с яйцом. Для аромата можно воспользоваться ванильным сахаром - добавив 1 пакетик, а сливочное масло можно заменить растительным. Тесто должно быть очень мягким, эластичным и не прилипать к рукам. Также важный момент - на кухне должно быть тепло.

Сразу после этих действий тесто снова нужно отправить под пленку и в теплое место, чтобы оно подошло, потом обмять, сформировать шарики, выложить на противень, немного приплюснуть и накрыть снова пленкой.

В это время пора разогреть растительное масло и аккуратно, с помощью лопатки снять пончик с листа и переложить в масло, после чего хорошо обжарить с 2-х сторон до румяности. Держите среднюю температуру огня (если есть термометр 180 градусов).

Готовые пончики можно фаршировать вареньем или всем чем вам угодно с помощью кондитерского мешка. Чаще всего делают заварной крем:

200г молока

4 желтка

20г картофельного крахмала

10г ванильного сахара

100г белого шоколада

50г масла

После всего посыпать сахарной пудрой и насладиться вместе с детьми.

Кто такой Владимир Ярославский? Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

Смотрите видео о том, как приготовить украинские "пампухи":

@yaroslavskyi.vova Пампухи Готував пампухи для моїх улюблених племінників, а тому використовував молочні продукти органічного виробництва від Органік Мілк . Для мене дуже важливо, щоб діти харчувалися натуральними продуктами, яким я довіряю. Інгредієнти: 250г молоко 1 яйце 50г масла 82.5% 3 ст. л. цукру з гіркою 11г дріжджі сухі/25-30 живих дрібка солі 450г борошна 1 ст. л. коньяку рослинна олія для смаження 500г Готуємо: ?в тепле молоко ввести цукор і сухі дріжджі ?дати активізуватися дріжджам 10-14 хвилин до утворення піни ?додати половину борошна, замішати тісто і ставимо в теплому місці під плівкою ?коли добре підійде, обмяти, ввести яйце, вимішати ?ввести розтоплене, ще тепле вершкове масло, вимішати ?ввести борошно, що залишилася - знову добре вимішати руками, закінчуючи процес на столі! При необхідності додавати борошно. У мене взяло тісто всього 440г борошна ?сіль кладу в другу частину борошна ❗️Коньяк або горілку можна вводити разом з яйцем ❗️Для аромату можна скористатися ванільним цукром - додавши 1 пакетик ❗️Вершкове масло в рецепті можна замінити рослинним ❗️Тісто має бути дуже м’яким, еластичним але переставати прилипати до рук ❗️Важливо не робити занадто щільне тісто ❗️На кухні повинно бути тепло ❗️Додайте трохи цедри у тісто? Далі: ?знову тісто під плівку і в тепле місце - підійти ?потім обмʼяти і сформувати кульки, викласти на деко, трохи приплюснути і накрити знову плівкою і дати підійти ?розігріти рослинну олію і акуратно, за допомогою лопатки зняти пончик з листа та перекласти в олію ?добре обсмажити з 2-х сторін до рум’яності Тримайте середню температуру вогню, якщо є термометр 180 градусів, якщо є фритюрниця ще крутіше ?спробуйте перший пончик - в середині повинен бути готовий, якщо сируватий - зменшити вогонь Готові Пончики можна фарширувати варенням або всім чим вам завгодно за допомогою кондитерського мішку: В мене заварний крем з білим шоколадом: 200г молоко 4 жовтка 20г картопляного крохмалю 10г ванільного цукру 100г білого шоколаду 50г масло Після всього посипати цукровою пудрою і насолодитися разом Ваш шеф-ласун ? #партнерськийпост ♬ оригінальний звук - Українські Новинки??

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