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Настоящий вред для любимца: что категорически нельзя собакам из еды

Елизавета Бельмас
14 сентября 2023, 16:42 обновлено 14 сентября, 17:15
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Собака - верный друг человека, а значит - требует о себе хорошей заботы. Главред расскажет, что можно давать собаке из человеческой еды.
Что категорически нельзя собакам из еды
Что категорически нельзя собакам из еды / коллаж: главред, фото: скриншот

Также часто, как и котов, в доме людей можно встретить собак. Однако несмотря на большую любовь к пушистым, не все знают, что ни в коем случае нельзя давать собаке. Мы расскажем, чего стоит избегать.

Что категорически нельзя собакам из еды

У собак также есть ограничения в еде, как и у других животных, ведь их организм отличается от человеческого. Собакам не стоит давать свинину и курицу, также речную рыбу. Помимо прочего - категорически нельзя давать трубчатые кости, картофель, свеклу и капусту. Нежелательными продуктами для питомца также являются шоколад, сладости, макароны с хлебом, и, конечно, молоко.

Что можно давать собаке из человеческой еды

Этот популярный вопрос хоть раз в жизни, но ставил себе каждый хозяин. Из человеческой еды собаке можно изредка дать вареное нежирное мясо. Например, говядину или субпродукты, также очень редко индейку. Из круп нежелательно, но можно - гречку или рис. При этом перловка и овсянка - категорически запрещены.

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Почему собакам нельзя есть курицу

Этот вопрос вызывает одну из самых бурных реакций, однако ответ достаточно прост. Мясо курицы или даже бульон запрещен тем собакам, у которых наблюдаются проблемы с поджелудочной и желудочно-кишечным трактом. Помимо этого, курица - вредный продукт для собак маленьких пород. Эти питомцы склонны к аллергии и их желудок отличается особой чувствительностью.

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