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Не каждый найдет потерянное слово за 6 секунд: загадка на внимательность

Алёна Воронина
7 ноября 2024, 07:10
28
Если вам удастся отыскать спрятанное слово настолько быстро, то вы попадете в узкий круг самых умных людей.

Загадка, девушка.
Надо найти спрятанное слово за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки являются отличным способом улучшить свою сообразительность и обострить внимательность. Но не нужно думать, что их можно использовать только в том случае, если вы хотите потренировать себя и улучшить свои навыки решения логических задач. На самом деле это еще и хороший способ отдохнуть после напряженного дня, проводя время весело и с пользой.

В следующей загадке нужно отыскать спрятанное слово среди большого количества букв, пишет jagranjosh. Спрятанное слово - PURE. С английского на украинский язык оно переводится, как "чистый".

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Непросто будет отыскать это слово на картинке, ведь оно спрятано среди большого количества букв. Большинство из этих букв не складываются ни в какие слова, но одно слово там все-таки есть, и именно его вам нужно отыскать.

Такая загадка может запутать кого угодно, поэтому не стоит подходить к этой задаче легкомысленно. Не все так легко, как может казаться на первый взгляд.

Однако придется спешить, ведь на выполнение задания дается ограниченное количество времени - всего 6 секунд. Не всем удастся справиться настолько быстро.

Загадка
Нужно найти спрятанное слово за 6 секунд/ jagranjosh

Попробуйте внимательно присмотреться к картинке, чтобы отыскать потерянное слово. Буквы слова могут располагаться как по горизонтали и вертикали, так и по диагонали.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет отыскать спрятанное слово/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой найти 3 отличия за 19 секунд сможет лишь гений. Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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