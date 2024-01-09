Не нужно тереть часами: названо лучшее средство для очистки стекла на духовке

Следуйте этим простым, но эффективным советам, и вы с легкостью справитесь с очисткой стекла духовки.

https://glavred.info/life/ne-nuzhno-teret-chasami-nazvano-luchshee-sredstvo-dlya-ochistki-stekla-na-duhovke-10531847.html Ссылка скопирована

Чем отмыть стекло на духовке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Очистка стекла духовки может быть трудной задачей, особенно если это было отложено надолго. Безупречное стекло — ключ к сохранению внешнего вида вашей кухонной техники.

Майк Харрис, владелец Oven Rescue Group, поделился эффективным способом избавления от стойкой грязи и копоти на стекле духовки, пишет Express.

Секрет от профессионала - натуральные ингредиенты

Майк Харрис рекомендует использовать пищевую соду и уксус, как мощные инструменты для очистки стекла. Их комбинация помогает эффективно устранить множество пятен.

видео дня

Процесс чистки:

Оставьте духовку остыть перед началом чистки. Смешайте пищевую соду с водой, создавая густую пасту. Намажьте пасту на внутреннюю часть стекла и дайте постоять 20 минут. Используйте влажное полотенце, чтобы аккуратно вытереть пасту круговыми движениями.

Если пятна остаются, повторно нанесите пасту и сбрызните уксусом.

Реакция между уксусом и пищевой содой глубоко проникает в пятна, помогая их эффективно удалить и оставит по себя только блеск.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.