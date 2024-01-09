Не нужно тереть часами: названо лучшее средство для очистки стекла на духовке

Следуйте этим простым, но эффективным советам, и вы с легкостью справитесь с очисткой стекла духовки.
Очистка стекла духовки может быть трудной задачей, особенно если это было отложено надолго. Безупречное стекло — ключ к сохранению внешнего вида вашей кухонной техники.
Майк Харрис, владелец Oven Rescue Group, поделился эффективным способом избавления от стойкой грязи и копоти на стекле духовки, пишет Express.
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Майк Харрис рекомендует использовать пищевую соду и уксус, как мощные инструменты для очистки стекла. Их комбинация помогает эффективно устранить множество пятен.
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Процесс чистки:
- Оставьте духовку остыть перед началом чистки.
- Смешайте пищевую соду с водой, создавая густую пасту.
- Намажьте пасту на внутреннюю часть стекла и дайте постоять 20 минут.
- Используйте влажное полотенце, чтобы аккуратно вытереть пасту круговыми движениями.
Если пятна остаются, повторно нанесите пасту и сбрызните уксусом.
Реакция между уксусом и пищевой содой глубоко проникает в пятна, помогая их эффективно удалить и оставит по себя только блеск.
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